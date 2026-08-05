Marina Jucá Maciel lança livro que aproxima arte e direitos humanos no Recife
Publicação reúne reflexões desenvolvidas a partir de diálogos com artistas de todo o país e destina parte da arrecadação das vendas ao Lar de Maria, em Jaboatão dos Guararapes
A Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife, recebe nesta quinta-feira (6), das 17h às 19h, o lançamento de "Sertão Artista: Direitos Humanos Achados na Arte", novo livro da pesquisadora Marina Jucá Maciel, publicado pela Lumen Juris Editora.
A sessão contará com a participação de crianças atendidas pelo Lar de Maria, instituição de acolhimento de Jaboatão dos Guararapes que receberá parte da receita obtida com a comercialização da obra.
Fruto de uma investigação realizada em parceria com artistas das cinco regiões brasileiras, o trabalho alcançou reconhecimento em espaços nacionais e internacionais, sendo apresentado na Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra (Suíça), na Cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro (RJ), e também no Centro Cultural Banco do Brasil.
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Desse percurso nasceu o Manifesto dos Direitos Humanos Achados na Arte, proposta em que a autora defende a criação artística como caminho para ampliar o entendimento sobre direitos humanos e fortalecer processos de reparação histórica.
No livro, Marina Jucá Maciel parte da premissa de que a capacidade de sonhar também integra o universo dos direitos fundamentais.
A publicação percorre diferentes manifestações culturais para discutir como a produção artística pode desafiar desigualdades, ressignificar narrativas e abrir novas possibilidades de futuro.
Inspirada pelo contato com criadores de diversas linguagens e territórios, a autora propõe uma releitura simbólica do sertão, transformando-o em um espaço de potência criativa e emancipação.
Ao longo da obra, música, literatura, pintura, bordado e outras expressões aparecem como instrumentos capazes de ampliar a própria noção de direitos humanos, incorporando dimensões como o direito ao sonho, à espiritualidade e à imaginação.
SERVIÇO
Marina Jucá Maciel lança "Sertão Artista: Direitos Humanos Achados na Arte"
Quando: Quinta-feira (6), das 17h às 19h
Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recfie - Recife-PE
Entrada gratuita
Instagram: @livraria.jaqueira