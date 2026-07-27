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Estúdio Marina Liberato mostra como é por dentro de estúdio criado por Gugu Recém-formada em Cinema, Marina Liberato apresentou a estrutura da GGP Produções, avaliada em cerca de R$ 60 milhões e administrada pelos três filhos do comunicador

Quase seis anos após a morte de Gugu Liberato, a GGP Produções, um dos principais projetos empresariais criados pelo apresentador, segue em atividade sob o comando de seus filhos. Em um vídeo publicado no Instagram nestee domingo, Marina Liberato, de 22 anos, fez um tour pelos estúdios localizados em Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

Recém-formada em Cinema pela Biola University, na Califórnia (EUA), Marina visitou o complexo audiovisual e apresentou as instalações do local, criado por Gugu em 1999 para ampliar sua atuação no mercado de produção de conteúdo.

— Este lugar que eu estou nesse exato momento tem quase 30 anos de história. Ele começou com o meu pai e hoje a gente tem a oportunidade de seguir esse legado grande que meu pai criou — afirmou.

Além da carreira na televisão, Gugu investiu no setor audiovisual ao fundar a GGP Produções. O espaço foi planejado para atender gravações de programas de TV, filmes, séries, comerciais, videoclipes e campanhas publicitárias.

O complexo possui 5.420 metros quadrados de área construída em um terreno de 8.535 metros quadrados. A estrutura reúne dois estúdios independentes, camarins, salas de maquiagem e figurino, áreas para cenografia, ilha de edição, auditório, salas de reunião e estacionamento com capacidade para 120 veículos. O local também conta com monitoramento e segurança 24 horas.

Trabalhos atuais do estúdio

No vídeo, Marina destacou que o estúdio está preparado para receber diferentes tipos de produções.

— A GGP é um estúdio completo para cinema, para TV, para comerciais, clipes de música e muito mais, como ações publicitárias. Aqui a gente tem uma estrutura enorme para qualquer tipo de produção — disse.

Ao longo dos anos, a GGP Produções recebeu gravações de diversos projetos da televisão e do entretenimento. Entre eles estão o reality Shark Tank Brasil, da Sony, a série Luz, da Netflix, e Bugados, do Globoplay, além de programas apresentados pelo próprio Gugu durante sua passagem pela Record.

Segundo o inventário do espólio, o complexo é avaliado em cerca de R$ 60 milhões. O valor integra o patrimônio deixado pelo apresentador, estimado em mais de R$ 1 bilhão.

A administração da empresa é dividida entre os três filhos de Gugu: Marina, João Augusto e Sofia Liberato. João Augusto, de 24 anos, é formado em Administração com especialização em Comunicação e atua como apresentador de televisão. Já Sofia, irmã gêmea de Marina, cursou Finanças nos Estados Unidos.

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