MÚSICA Marina Lima, Céu e Filipe Catto entre as atrações do Festival Arte na Usina; confira a programação Artistas locais e nacionais realizam shows gratuitos em Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

O município de Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, recebe, de 7 a 10 de dezembro, shows gratuitos de grandes nomes da música local e nacional. A programação integra o Festival Arte na Usina - Safra 2023, ocupando o pátio de eventos da Vila de Santa Terezinha.

A grade musical está em sua nona edição. O line-up conta com mais de 15 apresentações, entre artistas como Marina Lima, Céu, Filipe Catto, Otto, Conde Só Brega, Almério e Martins, Marcelo Jeneci, Dany Myler e Geraldinho Lins, além de outros.

O festival é a culminância das ações desenvolvidas ao longo do ano pelo projeto Usina de Arte, trazendo como tema central “Inovar e Evoluir”. A programação oferece, além dos shows, atividades na biblioteca do equipamento e performance de Lívia e Fred no Teatro Aberto Camilo Simões.

Confira a programação de shows:

7/12

19h - DJ Pepe Jordão

20h - Marcelo Jeneci

22h - Almério e Martins

0h - Céu (show “Fênix do Amor”)

8/12

19h - DJ Pepe Jordão

20h - Patricia Firmino

22h - Dany Myler

0h - Conde Só Brega

9/12

19h30 - Fim de Feira (show “Forró da Liberdade”)

21h30 - Filipe Catto (show “Belezas são Coisas Acesas Por Dentro”)

23h30 - Marina Lima (show “Nas Ondas da Marina”)

1h - Otto (Show “As Quatro Estações - Otto Canta Reginaldo Rossi”)

10/12

18h - DJ Pepe Jordão

19h - Wilson Monteiro

21h - Forró do Loirão

23h - Geraldinho Lins



