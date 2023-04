A- A+

DANÇA Marina Mahmood estreia espetáculo de dança no Parque Treze de Maio Com apresentação prevista para esta sexta-feira (14), "Lumiar" tem trilha sonora ao vivo

A artista Marina Mahmood estreia “Lumiar”, seu espetáculo de dança contemporânea, nesta sexta-feira (14), às 19h30. A apresentação será gratuita e ao ar livre, no Parque Treze de Maio, no Centro do Recife.

Marina estrela a performance e assina a sua direção, com assistência de Lau Veríssimo. O recurso de acessibilidade em audiodescrição estará disponível.

Em sua proposta, “Lumiar” aponta para o resgate da essência humana. O espetáculo busca acessar as memórias ancestrais através do movimento do corpo, da interação com o elemento fogo e de estímulos sonoros que dançam junto.



Marina Mahmood utiliza materiais como bambolê, ferros e pó de serra para criar a relação com o fogo em cena. A música tem um papel de destaque no processo de montagem e na apresentação, com trilha sonora executada ao vivo pelos músicos iezu kaeru, Diego Drão e Daniel Fino.

Logo após a apresentação da performance, será realizado, às 20h30, um bate-papo entre o público e a equipe criativa do espetáculo. Depois, às 21h, haverá a exibição da videodança “Corpo Onírico”.

Veja também

Streaming Netflix anuncia série animada de "Stranger Things"; saiba mais