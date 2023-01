Marina Person era uma das passageiras de avião com problema mecânico em São Paulo

A- A+

Marina Person era uma das passageiros do avião que precisou retornar ao aeroporto de Guarulhos após a decolagem, na última segunda-feira (24), por causa de uma falha mecânica. A apresentadora postou uma foto nas redes sociais em que aparece com a máscara de oxigênio da aeronave no rosto.

Depois de 1h20 voando tivemos que desembarcar e voltar pra casa. Mas agora, 36 horas depois, tô na última parte da viagem, escreveu ela no Instagram.

Ela estava num voo da American Airlines com destino a Nova York. Por um problema de pressurização, as máscaras caíram. Segundo o UOL, bombeiros esperavam o Boeing na pista do aeroporto de Guarulhos prontos para um possível incêndio, mas apenas jogaram água no trem no pouso.

Nos stories, a apresentadora postou: "feliz da vida por ter chegado sã e salva".

