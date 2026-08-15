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FAMOSOS Marina Ruy Barbosa fala sobre viver vítima de violência em "Antártica" Com estreia prevista para 17 de setembro, filme abriu o Festival de Gramado na noite dessa sexta-feira (14)

Após abrir o Festival de Gramado na noite desta sexta-feira (14), a equipe de “Antártica” se reuniu para um debate com a imprensa e o público do evento na manhã deste sábado (15).

O diretor Bruno Safadi, a roteirista Cláudia Jouvin, a produtora Isabela Bellenzani e os atores Marina Ruy Barbosa, Lázaro Ramos, Leandra Leal, João Vitor Silva, Gero Camilo e Adélio Lima e Renan Monteiro participaram da conversa.

Superprodução do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, "Antártida" se passa numa estação de pesquisas brasileiras no continente mais Sul do planeta. Em meio a um inverno rigoroso, cientistas e militares se prepararam para um período isolados do mundo.

Em sua primeira noite no local, a cientista Inês (Marina Ruy Barbosa) é vítima de violência sexual, o que transforma todos os homens da estação em suspeitos. A subcomandante Elisabeth (Andréa Beltrão) assume a responsabilidade de tentar solucionar o crime e precisa enfrentar um ambiente machista no qual se faz de tudo para tirar a credibilidade da vítima e das demais mulheres do local. Lázaro Ramos, Leandra Leal, Antonio Calloni, João Vitor Silva, Gero Camilo, Renan Monteiro e Henrique Barreira completam o elenco.

Ruy Barbosa lembrou que fez teste para o filme sem grandes expectativas, mas ficou muito feliz com a escalação para o projeto.

— Foi um desafio muito profundo. É de uma violência o que acontece com ela e que muda tudo na vida da Inês. Ela vai do encantamento sobre o mundo para um abismo emocional — contou a atriz.

Apaixonada por suspenses e pelo cinema de gênero, Cláudia Jouvin falou sobre a idealização do projeto.

— Eu sou fã de cinema de gênero e acho que a gente deveria fazer mais no Brasil. Foi um prato cheio fazer uma história de crime sobre a união de mulheres. Todos os dias escutamos histórias bárbaras que acontecem com mulheres, mas também escutamos coisas lindas de mulheres que se unem e se apoiam e eu queria mostrar isso — destacou a roteirista Cláudia Jouvin.

O diretor Bruno Safadi falou sobre a vontade de fazer um suspense de investigação e agradeceu Jouvin pela parceria.

Leandra Leal destaca a tecnologia usada na obra filmada no estúdio de produção virtual dos Estúdios Globo.

— A gente fala muito sobre como vamos lidar com IA, com o avanço da tecnologia. Vendo este filme na tela grande, eu chego a conclusão de que o cinema vai lidar com a tecnologia fazendo filmes assim, que usa a técnica para aumentar possibilidades, como passar um filme brasileiro na Antártida — disse Leal.

Lázaro Ramos falou sobre fazer um personagem bem menos doce do que costumou fazer em sua carreira e descreveu a experiência como um aprendizado.

“Antártida” chega aos cinemas no dia 17 de setembro.

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