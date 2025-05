A- A+

mudança Marina Ruy Barbosa muda visual e surge loira com patrocínio para marca de beleza; confira A atriz estreou o novo cabelo no Festival de Cannes 2025, que acontece na França. A mudança é uma parceria com a marca TRUSS Cosméticos

A atriz Marina Ruy Barbosa surgiu com uma mudança radical em seu visual nesta quinta (22), no Festival de Cannes 2025.

Deixando seu tom ruivo característico para trás, a artista surgiu loira em uma parceria com a marca TRUSS Cosméticos.

"It's time for blond revolution", escreveu Marina no post do Instagram, que traduz como "É hora da revolução do loiro".

Veja post da atriz

A atriz está no Festival de Cannes, que acontece na Riviera Francesa.

