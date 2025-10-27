Marina Ruy Barbosa veio ao Recife para pré-estreia de "Tremembé", nova série do Prime Video; confira

A- A+

Marina Ruy Barbosa viveu, no ano passado, o desafio de interpretar Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002. O resultado pode ser visto no Prime Video, na próxima sexta-feira (31), quando estreia a série “Tremembé”.



“A nossa ideia não é, de forma alguma, glamourizar ou romantizar esses casos, e muito menos questionar o que foi julgado pela Justiça. O que a gente traz são os bastidores do que aconteceu pós crime”, afirmou a atriz, que veio ao Recife para participar da première da produção, realizada na noite de hoje (27), no Cinemark do Shopping RioMar.



Marina, atriz e produtora

Além de atuar, Marina Ruy Barbosa também assina como produtora associada da série, que foi produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios. A direção geral é de Vera Egito, com direção episódica de Daniel Lieff.



“Muita gente se surpreendeu por eu estar nesse projeto, o que para mim é muito positivo. Enquanto artista, o que eu mais quero é me arriscar, me jogar do precipício”, disse Marina.



Enredo

“Tremembé” é ambientada no complexo prisional homônimo, localizado no interior de São Paulo, que ficou conhecido como o “presídio dos famosos” por abrigar autores de crimes de grande repercussão. A trama é centrada no cotidiano desse local, explorando a convivência entre personagens que protagonizaram o noticiário policial brasileiro nas últimas décadas.



Irmãos Cravinhos

Além de Suzane, a série retrata outros criminosos conhecidos. Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, também condenados pela morte do casal von Richthofen, são vividos pelos atores Felipe Simas e Kelner Macêdo. Carol Garcia interpreta Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, o executivo Marcos Kitano Matsunaga, em 2012.



Lucas Oradovschi e Bianca Comparato surgem na série como Alexandre Nardoni e Anna Jatobá, condenados pela morte da pequena Isabella Nardoni. Estão no elenco ainda Anselmo Vasconcelos, na pele do médico abusador em série Roger Abdelmassih, e a atriz Letícia Rodrigues, que vive Sandrão, namorada de Suzane na cadeia.



Caracterização perfeita

Um fator que vem chamando a atenção do público desde a divulgação das primeiras imagens da série é a semelhança entre os atores e os personagens reais. Mérito do trabalho de caracterização conduzido pela figurinista e maquiadora Britney Federline.



A produção aborda um crime principal em cada um de seus cinco episódios. O foco, no entanto, está nos relacionamentos desenvolvidos na prisão. Para isso, a série tem como ponto de partida os livros “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista Ulisses Campbell, que assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.

