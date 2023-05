Marina Sena apresenta show do novo álbum no Recife; confira data e local

A- A+

Marina Sena lançou o seu segundo álbum, “Vício Inerente”, no mês de abril. Em turnê pelo Brasil com o show do novo trabalho, a cantora já confirmou a data da apresentação no Recife. Será em 29 de julho, no Parador, localizado no Bairro do Recife.

Os ingressos para o show estarão disponíveis a partir de 28 de maio, mas os valores ainda não foram divulgados. Além de Marina, a noite contará com apresentação da cantora baiana Rachel Reis, que traz em seu repertório ritmos como arrocha e afrobeat.



"Vício inerente" conta com 12 faixas inéditas, explorando um novo visual e outros ritmos. A música "Tudo pra amar você" já conta com mais de 5 milhões de execuções no Spotify e, certamente, vai entrar no setlist da nova tour, que vai contar também com os hits "Voltei pra mim" e "Me toca", do primeiro álbum.

Veja também

CINEMA Escalante apresenta em Cannes um coquetel de violência, redes sociais e fama no México