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Famosos Marina Sena cita tristeza pelo fim do namoro com Juliano Floss, "mas segue focada em projetos" Ex-casal afirmou que a relação se transformou e o ciclo chegou ao fim

Após horas de silêncio, Marina Sena se pronunciou, por meio de sua assessoria de imprensa, sobre o término do relacionamento com Juliano Floss na tarde desta terça-feira (18).

O influencer havia falado sobre o assunto em um breve comunicado nos stories, no Instagram, na noite passada.

A cantora, por sua vez, afirmou que se sente triste pelo fim do namoro, mas que nesse momento “segue focada em seus projetos” profissionais também.

“O relacionamento entre Marina Sena e Juliano Floss chegou ao fim. Os dois entenderam que a relação se transformou e o ciclo juntos, como um casal, se encerrou. Existe, naturalmente, a tristeza pelo fim de um relacionamento, mas Marina segue focada em seus projetos e guarda com carinho tudo o que viveram”, afirmou a assessoria de imprensa, segundo a revista Quem.

O dançarino havia compartilhado com os seus seguidores em uma curta mensagem: “Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina”.

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