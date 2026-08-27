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AGENDA CULTURAL Marina Sena, Diogo Nogueira, Eliane Giardini e Marcos Caruso agitam o fim de semana em Pernambuco A programação conta ainda com o encerramento da 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País em Caruaru, com shows de Alceu Valença, Joelma e Nação Zumbi

O fim de semana em Pernambuco chega com uma programação variada e opções de entretenimento para todos os públicos. A programação inicia nesta sexta-feira (28), às 21h, com destaque para os shows de Marina Sena, no Pernambuco Centro de Convenções, e Diogo Nogueira que traz a turnê "Infinito Samba" ao Teatro Guararapes.

No sábado (29), sobem aos palcos Joyce Alane, na Casa Estação da Luz, às 19h, e André Rio, no Alma Arte Café, às 18h. Já no domingo (30), quem comanda o ritmo é o “Forró do Arlindo”, no Empório Barrozo, a partir das 15h.

De sexta-feira (28) a domingo (30), o Festival Pernambuco Meu País, encerra sua 3ª edição no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, com shows de Joelma, Nação Zumbi, Paralamas do Sucesso, BaianaSystem, Calcinha Preta, Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, entre outros.

A programação conta ainda com as peças “O Começo do Fim”, com Isabel Fillardis e Well Aguiar, no Teatro de Santa Isabel, e “Intimidade Indecente”, com Eliane Giardini e Marcos Caruso, além de festas, exposições e estreias nos cinemas.

Confira a agenda cultural completa:

SHOWS E EVENTOS



''Sessions: Marina Sena''

Quando: sexta (28), às 21h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 140, via Sympla

Informações: @golarrole

“Agosto pra Tudo”

Atrações: Faringes da Paixão, Madeira Delay e Baião Vermelho

Quando: sexta (28), às 19h

Onde: Frege – Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 35, via Vendyno

Informações: @fregerecife

Forró do Nogal e As Benditas Frutas convidam Itallo Costa

Quando: sexta (28), às 20h

Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife

Ingressos a partir de R$ 20, via Sympla

Informações: @afazendinhaoficialgracas

“Forró da Cidade”

Atrações: Claudio Rabeca, Silvério Pessoa, Cristina Amaral, Lais de Assis, Maciel Melo, Martins e DJ Guga

Quando: sexta (28), às 20h

Onde: Empório Barrozo – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 45, via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Sextou do 100%

Atrações: Kelvis Duran, Mancha de Batom, Marcílio Monthier e Júnior 100%

Quando: sexta (28), às 18h

Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: (81) 98589-3546

Diogo Nogueira "Infinito Samba"

Quando: sexta (28), às 21h

Onde: Teatro Guararapes – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 70, via CeconTickets

Informações: @diogonogueira_oficial

“Aumma”

Atrações: Kolombo, Fran Bortolossi, Känt, Maul e Nadejda

Quando: sexta (28), às 21h

Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75 (4º andar) , Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 120, via Sympla

Informações: @somos.aumma

As Amazônias

Atrações: Aíla (PA), Djuena Tikuna (AM) e Patrícia Bastos (AP)

Quando: sexta (28) e sábado (29), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5, via Sympla

Informações: (81) 3425-1915

3ª edição do Festival Pernambuco Meu País em Caruaru

Quando: de 28 a 30 de agosto

Programação:

28/08 (sexta-feira)

18h30 | DJ Gutto Ferrer (e durante os intervalos)

19h | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h | Banda Kitara

21h30 | Ovelha Negra convida Brunessa França

23h | Joelma

01h | Pablo

29/08 (sábado)

18h30 | DJ Jota Boraviver (e durante os intervalos)

19h | Maracatu Nação Pernambuco com o espetáculo cênico-musical: Ópera Maracatu

20h10 | Banda Eddie

21h40 | Nação Zumbi

23h10 | Paralamas do Sucesso

01h10 | BaianaSystem

30/08 (domingo)

17h30 | DJ Salvador (e durante os intervalos)

18h | Banda de Pífanos Zé do Estado

19h10 | Farra dos Poetas

20h40 | Santanna O Cantador

22h10 | O Grande Encontro, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

00h40 | Calcinha Preta

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga – Rua Agnelo Dias Vidal, s/n, Nossa Sra. das Dores, Caruaru

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

Sarau 9 anos "Cobogó das Artes"

Quando: sexta (28), sábado (29) e domingo (30)

Onde: Teatro Apolo – Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 + 1 kg de alimento não perecível, via Sympla

Informações: @cobogodasartes



Joyce Alane

Quando: sábado (29), às 19h

Onde: Casa Estação da Luz – R. Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

André Rio "Viva Pernambuco"

Quando: sábado (29), às 18h

Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla

Informações: @almaartecafe

“Pagode do Recomeço”

Atrações: Vavá e Márcio (Karametade), Pagunça, Ourisamba e Padang

Quando: sábado (29), às 16h

Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75 (4º andar) , Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 80, via Evenyx

Informações: @pagodedorecomeco_

“Samba Lindu”

Atrações: Sambarelove, Só na Marosidade, Sassarico, DJ Miguela

Quando: sábado (29), às 17h

Onde: Galeria Janete Costa – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 80, via Evenyx

Informações: (81) 98789-5262

“Te Esqueci no Brega”

Atrações: Carla Alves, Felipe Original, MC Troinha, Pank Brega, Josafá, Caito Xiz, Riana Uchôa e Karen V

Quando: sábado (29), às 22h

Onde: Biruta – Rua Bem-Te-Vi, 15, Brasília Teimosa, Recife

Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla

Informações: @teesquecinobrega

“Tome Bregão”

Atrações: Toni de Pádua, Banda Labaredas, Ribamar José, Chama do Brega

Quando: domingo (30), a partir das 12h

Onde: Clube Bela Vista – Avenida Aníbal Benévolo, 636, Água Fria, Recife

Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla

Informações: (81) 98427-9183

Bacurau Reggae Sessions

Atrações: Cleiton Rasta, Flor de Liamba e Marley no Beat

Quando: domingo (30), às 20h

Onde: Casa Bacurau – Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife

Ingressos a partir de R$ 20, via ShotGun

Informações: @casabacurau

Forró do Arlindo

Quando: domingo (30), às 15h

Onde: Empório Barrozo – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla

Informações: @forrodoarlindo

TEATRO



“O Começo do Fim”, com Isabel Fillardis e Well Aguiar

Quando: de quinta (27) a sábado (29), às 20h; domingo (30), às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla

Informações: @ocomecodofim.oficial

“A Receita”, com Naná Sodré

Quando: sexta (28) e sábado (29), às 19h

Onde: Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, Recife

Ingressos R$ 10, via Sympla

Informações: @oposteoficial

“Intimidade Indecente”, com Eliane Giardini e Marcos Caruso

Quando: sexta (28), às 20h; sábado (29), às 21h; e domingo (30), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 80, no site e bilheteria do teatro

Informações: @intimidadeindecente.teatro

“Como Sobreviver à Família?”, com Flávio Andradde

Quando: sábado (29), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40, via CeconTickets

Informações: (11) 96542-9696

“Juntando os Cacarecos”, com Jessier Quirino

Quando: domingo (30), às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ , via Uhuu, app e bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

“O mundo mágico de Peter Pan” – Musical infantil

Quando: domingo (30), às 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior – Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla e bilheteria do teatro

Informações: (81) 99568-4125

EXPOSIÇÃO

“Rock ‘n’ Game”

Quando: até 20 de setembro

Visitação: de quinta a sábado, das 9h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h

Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, em Olinda

Entrada: Gratuita

Informações: @shoppingpatteoolinda

“Terravulta”, de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt

Quando: até 26 de setembro

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h

Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo

Quando: até 26 de setembro

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h

Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife

Acesso gratuito

Informações: @remolina_estudio

“Kamytá” por Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó

Quando: até 2 de outubro

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h

Onde: Christal Galeria – Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: @christalgaleria

36ª Bienal de São Paulo – Itinerância Recife

Quando: até 18 de outubro

Atrações: exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” e abertura do espaço expositivo "Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”

Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea - Recife

Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu; acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @oficinafranciscobrennand

“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson

Quando: até 19 de outubro

Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 17h

Local: Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro, Recife

Entrada: gratuita

Informações: (81) 3216-1728

“Mestre Zezinho – Casa Amarela Tem”

Quando: até 21 de outubro

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Onde: Sesc Casa Amarela – Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife

Acesso gratuito

Informações: sescpe.org.br

“Dança das Plantas” por Sheyla Camargo

Quando: até 24 de outubro

Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 16h

Onde: Instituto Ploeg – Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito

Informações: @institutoploeg

CINEMA

“Não Autorizado Nº 2”, com Papôla

Quando: sábado (29), às 18h

Onde: Casa Capitão – Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @o__museu

“5ª edição do festival Cinema na Mata – Curta a Palavra”

Quando: até sábado (29)

Onde: locais público e culturais do município de Amaraji, Zona da Mata Sul de Pernambuco

Acesso gratuito

Informações: @cinemanamata

“Ponto Sem Retorno”

Nove anos após uma pandemia global de gripe dizimar a maior parte da humanidade, o piloto enlutado Hig vive isolado em um hangar de aviação no Colorado com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza. Ao interceptar uma misteriosa transmissão de rádio, ele decide arriscar tudo e cruzar o perímetro controlado em uma jornada perigosa em busca de esperança e outros sobreviventes.

Direção: Ridley Scott

“Coyote Vs. Acme”

Um advogado sem sorte que assume Wile E. como cliente em seu processo contra a Acme por seus produtos defeituosos. No entanto, ele logo descobrirá que seu antigo chefe é o advogado de defesa da empresa processada.

Direção: Dave Green

“Muito Prazer”

Rubem, um motorista de aplicativo sem perspectivas, recebe uma herança inesperada: o Motel Pérola, que logo descobre ser um prédio em ruínas. Lá ele conhece Grace, ex-funcionária que ficou morando numa das suítes quando o motel fechou. Sem conseguir vender o imóvel e atolados em dívidas, Grace e Rubem unem-se para reativar o motel. Quase de brincadeira, com a ajuda de Nalva, que sabe tudo de internet, eles começam a gravar seus clientes e, para fazer algum dinheiro extra, a vender os vídeos, com identidades protegidas, para sites eróticos. O esquema se torna rapidamente lucrativo e, como era de se esperar, perigoso.

Direção: Jorge Furtado



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