Marina Sena, Diogo Nogueira, Eliane Giardini e Marcos Caruso agitam o fim de semana em Pernambuco
A programação conta ainda com o encerramento da 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País em Caruaru, com shows de Alceu Valença, Joelma e Nação Zumbi
O fim de semana em Pernambuco chega com uma programação variada e opções de entretenimento para todos os públicos. A programação inicia nesta sexta-feira (28), às 21h, com destaque para os shows de Marina Sena, no Pernambuco Centro de Convenções, e Diogo Nogueira que traz a turnê "Infinito Samba" ao Teatro Guararapes.
No sábado (29), sobem aos palcos Joyce Alane, na Casa Estação da Luz, às 19h, e André Rio, no Alma Arte Café, às 18h. Já no domingo (30), quem comanda o ritmo é o “Forró do Arlindo”, no Empório Barrozo, a partir das 15h.
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De sexta-feira (28) a domingo (30), o Festival Pernambuco Meu País, encerra sua 3ª edição no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, com shows de Joelma, Nação Zumbi, Paralamas do Sucesso, BaianaSystem, Calcinha Preta, Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, entre outros.
A programação conta ainda com as peças “O Começo do Fim”, com Isabel Fillardis e Well Aguiar, no Teatro de Santa Isabel, e “Intimidade Indecente”, com Eliane Giardini e Marcos Caruso, além de festas, exposições e estreias nos cinemas.
Confira a agenda cultural completa:
SHOWS E EVENTOS
''Sessions: Marina Sena''
Quando: sexta (28), às 21h
Onde: Pavilhão do Centro de Convenções – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 140, via Sympla
Informações: @golarrole
“Agosto pra Tudo”
Atrações: Faringes da Paixão, Madeira Delay e Baião Vermelho
Quando: sexta (28), às 19h
Onde: Frege – Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 35, via Vendyno
Informações: @fregerecife
Forró do Nogal e As Benditas Frutas convidam Itallo Costa
Quando: sexta (28), às 20h
Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife
Ingressos a partir de R$ 20, via Sympla
Informações: @afazendinhaoficialgracas
“Forró da Cidade”
Atrações: Claudio Rabeca, Silvério Pessoa, Cristina Amaral, Lais de Assis, Maciel Melo, Martins e DJ Guga
Quando: sexta (28), às 20h
Onde: Empório Barrozo – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 45, via Sympla
Informações: @emporiobarrozo
Sextou do 100%
Atrações: Kelvis Duran, Mancha de Batom, Marcílio Monthier e Júnior 100%
Quando: sexta (28), às 18h
Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: (81) 98589-3546
Diogo Nogueira "Infinito Samba"
Quando: sexta (28), às 21h
Onde: Teatro Guararapes – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 70, via CeconTickets
Informações: @diogonogueira_oficial
“Aumma”
Atrações: Kolombo, Fran Bortolossi, Känt, Maul e Nadejda
Quando: sexta (28), às 21h
Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75 (4º andar) , Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 120, via Sympla
Informações: @somos.aumma
As Amazônias
Atrações: Aíla (PA), Djuena Tikuna (AM) e Patrícia Bastos (AP)
Quando: sexta (28) e sábado (29), às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 5, via Sympla
Informações: (81) 3425-1915
3ª edição do Festival Pernambuco Meu País em Caruaru
Quando: de 28 a 30 de agosto
Programação:
28/08 (sexta-feira)
18h30 | DJ Gutto Ferrer (e durante os intervalos)
19h | Espetáculo Pernambuco Meu País
20h | Banda Kitara
21h30 | Ovelha Negra convida Brunessa França
23h | Joelma
01h | Pablo
29/08 (sábado)
18h30 | DJ Jota Boraviver (e durante os intervalos)
19h | Maracatu Nação Pernambuco com o espetáculo cênico-musical: Ópera Maracatu
20h10 | Banda Eddie
21h40 | Nação Zumbi
23h10 | Paralamas do Sucesso
01h10 | BaianaSystem
30/08 (domingo)
17h30 | DJ Salvador (e durante os intervalos)
18h | Banda de Pífanos Zé do Estado
19h10 | Farra dos Poetas
20h40 | Santanna O Cantador
22h10 | O Grande Encontro, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo
00h40 | Calcinha Preta
Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga – Rua Agnelo Dias Vidal, s/n, Nossa Sra. das Dores, Caruaru
Acesso gratuito
Informações: @festivalpernambucomeupais
Sarau 9 anos "Cobogó das Artes"
Quando: sexta (28), sábado (29) e domingo (30)
Onde: Teatro Apolo – Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 25 + 1 kg de alimento não perecível, via Sympla
Informações: @cobogodasartes
Joyce Alane
Quando: sábado (29), às 19h
Onde: Casa Estação da Luz – R. Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
André Rio "Viva Pernambuco"
Quando: sábado (29), às 18h
Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla
Informações: @almaartecafe
“Pagode do Recomeço”
Atrações: Vavá e Márcio (Karametade), Pagunça, Ourisamba e Padang
Quando: sábado (29), às 16h
Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75 (4º andar) , Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 80, via Evenyx
Informações: @pagodedorecomeco_
“Samba Lindu”
Atrações: Sambarelove, Só na Marosidade, Sassarico, DJ Miguela
Quando: sábado (29), às 17h
Onde: Galeria Janete Costa – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 80, via Evenyx
Informações: (81) 98789-5262
“Te Esqueci no Brega”
Atrações: Carla Alves, Felipe Original, MC Troinha, Pank Brega, Josafá, Caito Xiz, Riana Uchôa e Karen V
Quando: sábado (29), às 22h
Onde: Biruta – Rua Bem-Te-Vi, 15, Brasília Teimosa, Recife
Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla
Informações: @teesquecinobrega
“Tome Bregão”
Atrações: Toni de Pádua, Banda Labaredas, Ribamar José, Chama do Brega
Quando: domingo (30), a partir das 12h
Onde: Clube Bela Vista – Avenida Aníbal Benévolo, 636, Água Fria, Recife
Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla
Informações: (81) 98427-9183
Bacurau Reggae Sessions
Atrações: Cleiton Rasta, Flor de Liamba e Marley no Beat
Quando: domingo (30), às 20h
Onde: Casa Bacurau – Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife
Ingressos a partir de R$ 20, via ShotGun
Informações: @casabacurau
Forró do Arlindo
Quando: domingo (30), às 15h
Onde: Empório Barrozo – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla
Informações: @forrodoarlindo
TEATRO
“O Começo do Fim”, com Isabel Fillardis e Well Aguiar
Quando: de quinta (27) a sábado (29), às 20h; domingo (30), às 19h
Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla
Informações: @ocomecodofim.oficial
“A Receita”, com Naná Sodré
Quando: sexta (28) e sábado (29), às 19h
Onde: Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, Recife
Ingressos R$ 10, via Sympla
Informações: @oposteoficial
“Intimidade Indecente”, com Eliane Giardini e Marcos Caruso
Quando: sexta (28), às 20h; sábado (29), às 21h; e domingo (30), às 17h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 80, no site e bilheteria do teatro
Informações: @intimidadeindecente.teatro
“Como Sobreviver à Família?”, com Flávio Andradde
Quando: sábado (29), às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 40, via CeconTickets
Informações: (11) 96542-9696
“Juntando os Cacarecos”, com Jessier Quirino
Quando: domingo (30), às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ , via Uhuu, app e bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
“O mundo mágico de Peter Pan” – Musical infantil
Quando: domingo (30), às 16h
Onde: Teatro Barreto Júnior – Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla e bilheteria do teatro
Informações: (81) 99568-4125
EXPOSIÇÃO
“Rock ‘n’ Game”
Quando: até 20 de setembro
Visitação: de quinta a sábado, das 9h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, em Olinda
Entrada: Gratuita
Informações: @shoppingpatteoolinda
“Terravulta”, de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt
Quando: até 26 de setembro
Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h
Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Informações: @amparosessenta
"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo
Quando: até 26 de setembro
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h
Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife
Acesso gratuito
Informações: @remolina_estudio
“Kamytá” por Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó
Quando: até 2 de outubro
Visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h
Onde: Christal Galeria – Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife
Acesso gratuito
Informações: @christalgaleria
36ª Bienal de São Paulo – Itinerância Recife
Quando: até 18 de outubro
Atrações: exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” e abertura do espaço expositivo "Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea - Recife
Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu; acesso gratuito às terças-feiras
Informações: @oficinafranciscobrennand
“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson
Quando: até 19 de outubro
Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 17h
Local: Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro, Recife
Entrada: gratuita
Informações: (81) 3216-1728
“Mestre Zezinho – Casa Amarela Tem”
Quando: até 21 de outubro
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Onde: Sesc Casa Amarela – Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife
Acesso gratuito
Informações: sescpe.org.br
“Dança das Plantas” por Sheyla Camargo
Quando: até 24 de outubro
Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 16h
Onde: Instituto Ploeg – Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @institutoploeg
CINEMA
“Não Autorizado Nº 2”, com Papôla
Quando: sábado (29), às 18h
Onde: Casa Capitão – Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @o__museu
“5ª edição do festival Cinema na Mata – Curta a Palavra”
Quando: até sábado (29)
Onde: locais público e culturais do município de Amaraji, Zona da Mata Sul de Pernambuco
Acesso gratuito
Informações: @cinemanamata
“Ponto Sem Retorno”
Nove anos após uma pandemia global de gripe dizimar a maior parte da humanidade, o piloto enlutado Hig vive isolado em um hangar de aviação no Colorado com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza. Ao interceptar uma misteriosa transmissão de rádio, ele decide arriscar tudo e cruzar o perímetro controlado em uma jornada perigosa em busca de esperança e outros sobreviventes.
Direção: Ridley Scott
“Coyote Vs. Acme”
Um advogado sem sorte que assume Wile E. como cliente em seu processo contra a Acme por seus produtos defeituosos. No entanto, ele logo descobrirá que seu antigo chefe é o advogado de defesa da empresa processada.
Direção: Dave Green
“Muito Prazer”
Rubem, um motorista de aplicativo sem perspectivas, recebe uma herança inesperada: o Motel Pérola, que logo descobre ser um prédio em ruínas. Lá ele conhece Grace, ex-funcionária que ficou morando numa das suítes quando o motel fechou. Sem conseguir vender o imóvel e atolados em dívidas, Grace e Rubem unem-se para reativar o motel. Quase de brincadeira, com a ajuda de Nalva, que sabe tudo de internet, eles começam a gravar seus clientes e, para fazer algum dinheiro extra, a vender os vídeos, com identidades protegidas, para sites eróticos. O esquema se torna rapidamente lucrativo e, como era de se esperar, perigoso.
Direção: Jorge Furtado