Ter, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARNAVAL 2026

Marina Sena é atração confirmada no Enquanto Isso na Sala da Justiça 2026

Cantora mineira sobe ao palco de uma das prévias carnavalescas mais tradicionais de Pernambuco

Reportar Erro
A cantora Marina Sena é confirmada na Sala da Justiça 2026A cantora Marina Sena é confirmada na Sala da Justiça 2026 - Foto: Gabriela Schmdt / Divulgação

Leia também

• Caetano Veloso é anunciado como atração principal do "Enquanto Isso na Sala da Justiça"

A cantora mineira Marina Sena é a segunda atração confirmada na prévia de CarnavalEnquanto Isso na Sala da Justiça em 2026.

A cantora, que está correndo o Brasil com a turnê "Coisas Naturais", vai dividir o line-up principal com o baiano Caeteno Veloso - primeiro nome confirmado pela organização do baile, marcado para o dia 30 de janeiro, no Pavilhão do Centro de Convenções, em Olinda. 

Marina Sena é dona da voz por trás de hits que não deixam ninguém parado, sendo "Ai Que Delícia o Verão",  "Tudo Pra Amar Você" e "Por Supuesto" os mais conhecidos.

Os ingressos custam a partir de R$ 195 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

No Enquanto Isso na Sala da Justiça deste ano, Alcione, Liniker e Baiana System foram as atrações principais. 

SERVIÇO
Enquanto Isso na Sala da Justiça 2026
Quando: 30 de janeiro 
Onde:  Pavilhão do Centro de Convenções, Olinda
Ingressos: A partir de R$ 195, no Bilheteria Digital
Mais informações: @saladajustica

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter