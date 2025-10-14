A- A+

CARNAVAL 2026 Marina Sena é atração confirmada no Enquanto Isso na Sala da Justiça 2026 Cantora mineira sobe ao palco de uma das prévias carnavalescas mais tradicionais de Pernambuco

Leia também

• Caetano Veloso é anunciado como atração principal do "Enquanto Isso na Sala da Justiça"

A cantora mineira Marina Sena é a segunda atração confirmada na prévia de CarnavalEnquanto Isso na Sala da Justiça em 2026.



A cantora, que está correndo o Brasil com a turnê "Coisas Naturais", vai dividir o line-up principal com o baiano Caeteno Veloso - primeiro nome confirmado pela organização do baile, marcado para o dia 30 de janeiro, no Pavilhão do Centro de Convenções, em Olinda.

Marina Sena é dona da voz por trás de hits que não deixam ninguém parado, sendo "Ai Que Delícia o Verão", "Tudo Pra Amar Você" e "Por Supuesto" os mais conhecidos.

Os ingressos custam a partir de R$ 195 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

No Enquanto Isso na Sala da Justiça deste ano, Alcione, Liniker e Baiana System foram as atrações principais.



SERVIÇO

Enquanto Isso na Sala da Justiça 2026

Quando: 30 de janeiro

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções, Olinda

Ingressos: A partir de R$ 195, no Bilheteria Digital

Mais informações: @saladajustica





Veja também