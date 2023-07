A- A+

MÚSICA Marina Sena é atração, neste sábado (29), no Bairro do Recife; confira entrevista Cantora mineira traz show do álbum "Vício Inerente", no Armazém 14

Trap, reggaeton, drill e soul são alguns dos "gingados" que a cantora Marina Sena traz de volta ao Recife, neste sábado (29), no Armazém 14, no Bairro do Recife, para show da turnê do seu segundo álbum "Vício Inerente" - em noite que vai ter também a música baiana de Rachel Reis e a discotecagem já conhecida da DJ Lala K.



Um show, segundo a própria Marina, em conversa com a Folha de Pernambuco, que "teve grande evolução". "Comecei de Primeira só com banda, depois foram entrando as dançarinas, ajustando a luz e neste show eu pude mesmo contar com uma equipe completa pensando em todos os detalhes junto comigo", contou a artista mineira, sintetizando a sua trajetória na música e nos palcos, desde o início até os dias atuais.

Com mixagem feita nos estúdios "The Hive" e "NRG", por Daniel Pampuri e Marcelinho Ferraz, o álbum vai integrar o repertório da noite em meio a hits já consagrados de Marina, que reforça sua inspiração na música, Gal Costa, assim como em Marisa Monte, a quem ela recorreu como referência para uma das faixas do novo disco.



"Minha principal inspiração é Gal Costa. Pra mim ela representa o que há de mais moderno e chique na música. E neste álbum em específico em 'Mande um Sinal' me inspirei muito em Marisa Monte , mas há no disco muitas outras referências", afirmou a Marina Sena que sobre seu estilo estético, de acordo com a própria, a deixa "ainda mais gata".

Serviço:

Show Tour "Vício Inerente", de Marina Sena

Neste sábado (29), a partir das 22h

No Armazém 14 (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 120, à venda no site Bilheteria Digital

Veja também

Dívidas Gal Costa enfrentou problemas financeiros em seus últimos anos de vida; entenda