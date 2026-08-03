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SHOW Marina Sena leva nova fase da turnê ''Coisas Naturais'' para Pernambuco, em agosto Cantora mineira fará show no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Marina Sena inicia uma nova fase da turnê ''Coisas Naturais'' em Pernambuco, desfrutando de tudo o que for possível do álbum homônimo, lançado em março de 2025. O reencontro da cantora mineira com o público pernambucano acontece no dia 28 de agosto, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, com o projeto ''Sessions: Marina Sena''.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla a partir de R$ 240.

Novidades

Depois de uma série de apresentações nacionais inspirada no terceiro disco de estúdio da artista, Sena apresenta mudanças no projeto visual e novos figurinos (compostos por correntes, pedrarias, metais e diferentes texturas), além de uma performance reformulada, expandindo a estética de ''Coisas Naturais'', reforçando elementos característicos do trabalho da mineira, como sensualidade e brasilidade.

Sucessos

No repertório do show promovido pela Golarrolê e pela Carvalheira, Marina Sena reúne faixas de ''Coisas Naturais'', como ''Numa Ilha'', ''Lua Cheia'' e ''Ouro de Tolo'' - música indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa. Nessa premiação, a mineira também teve o disco indicado a Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

A apresentação no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco também integra outras canções da cantora, consolidada como um dos principais nomes da música pop brasileira contemporânea.



SERVIÇO

''Sessions: Marina Sena''

Quando: 28 de agosto, 21h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 240 na Sympla

Mais informações: @golarrole

*com informações da assessoria de imprensa

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