Marina Sena rebate seguidores em treta sobre ser ou não ser bonita: "Tenho borogodó, né?"

A cantora Marina Sena rebateu parte de seus seguidores, no Twitter, que questionavam se a cantora é ou não é bonita. A jovem artista de 26 anos — em turnê pelo país, para divulgar o novo álbum "Vício inerente", que tem letras com tom sexy e apimentado — entrou no debate, por meio das redes sociais, e defendeu a própria pele. "Povo discutindo se eu sou feia ou se eu sou bonita: eu sou bonita agora, e isso que importa. Ninguém vai tirar meu momento de bonita. Sai!", ressaltou a mineira.

Em outro post, também nesta segunda-feira (17), Marina Sena reforçou: "Mas falando a real aqui, realmente eu nunca fui um símbolo de beleza. Fico ainda com síndrome de impostora quando as pessoas me tratam como super bela (apesar de hoje me posicionar assim). Sempre falo: Bonita não, né? Tenho borogodó, né? É porque eu sou gente boa".

A cantora concordou com seguidores que questionaram a inutilidade de tal debate sobre beleza. "Acho muito doido as pessoas ficarem focando tanto em como tu aparenta sendo que você entrega talento o tempo inteiro e desde sempre", escreveu uma fã, por meio do Twitter.

As fotos de biquíni no Instagram, os figurinos ousados dos shows e a postura segura da artista nem sempre "andaram" com ela. Marina Sena admite que precisou ignorar a sociedade, olhar para dentro e "decidir que é gostosa", simples assim. No fim das contas, para ela, tudo é uma questão de atitude, como realçou ao Globo.

— Sempre quis ser gostosa, mas eu era feia na adolescência. Quer dizer, sempre tive ali minha beleza, mas eu não sabia que poderia agir como uma gostosa. Mas quando você se coloca assim, a sociedade tem que aceitar que você é. Se alguém falar o contrário, é mentira — reflete ela, em entrevista ao Globo. — A primeira vez em que me senti assim na vida foi em cima do palco. Subi e pensei: "Caramba, sou uma gostosa e não sabia. Por que eu não sabia disso?" Sou viciada em seduzir mesmo, entendeu? E em ser seduzida. Realmente gosto desse jogo. Se deixar, eu fico brincando disso o dia inteiro.

