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SEMANAL Marina Sena leva mistura de ritmos e sotaques latino-americanos ao Tiny Desk Brasil Em apresentação que estreia nesta terça-feira (10), cantora revisita sucessos em arranjos inéditos, acompanhada por uma banda de 12 músicos e com participação do venezuelano Luislo

A voz de Marina Sena ganha novas texturas em sua estreia no Tiny Desk Brasil. No episódio desta terça-feira (10), às 11h, a cantora mineira revisitou músicas conhecidas do público em versões concebidas especialmente para o formato intimista da série.

Com uma formação de doze músicos, a apresentação aproxima referências da música brasileira de sonoridades latino-americanas e árabes, estas últimas perceptíveis em instrumentos como o alaúde, por exemplo.

Entre os destaques do repertório está “Por Supuesto”, maior sucesso da artista, que recebeu uma roupagem diferente da gravação original.

Marina define a releitura como “brejeira” e não esconde a preferência pela nova versão: “É a minha versão favorita de ‘Por Supuesto’, dá vontade de regravar a música.”

Outra faixa que ganha novos contornos é “Doçura”, apresentada com a participação do venezuelano Luislo, vocalista do trio Çantamarta.

A colaboração extrapola o encontro musical e desperta na cantora uma percepção mais próxima de sua identidade latino-americana, frequentemente colocada em segundo plano pelas barreiras linguísticas e culturais entre o Brasil e os países vizinhos.

“Essa proximidade me faz sentir muito latina. Porque agora, com nossa troca, entendo que a gente não é tão diferente assim, na verdade. A gente tem muito mais coisas em comum do que coisas que nos diferenciam. Acho que o Brasil, pela língua, a gente fica muito isolado do resto da América Latina. É difícil pra gente se compreender como cidadãos da América Latina, mas com a proximidade com eles eu sinto isso muito forte”, comenta.

A formação musical reúne, além de Marina nos vocais, Migga e Tainã Troccoli (percussão); Audryn Souza (flugelhorn, trompete e flauta); Levy Santiago (baixo); Hygor (alaúde árabe e guitarra); Dedeco Oliva (violão e viola caipira); Gabriel Quinto (violão de sete cordas); Bruno Menegatti (rabeca); e Francisca Barreto (violoncelo).

Janluska e Gabriel Duarte assinam a direção musical, enquanto Luislo divide os vocais com a anfitriã.

Música em estado de proximidade

A proposta do Tiny Desk dialoga com uma dimensão importante da formação artística de Marina: a prática musical compartilhada, presente desde os primeiros anos em Minas Gerais e mantida nos encontros com amigos.

Sem a estrutura habitual dos grandes palcos, o programa oferece outra perspectiva para canções já conhecidas, com espaço para explorar nuances e valorizar a contribuição de cada instrumentista.

“Eu acho uma delícia porque aqui você se conecta com as pessoas de outra forma e também pode fazer música de outra forma. Acho que nesse formato menos é mais e cada nota de um instrumento é muito impactante, não passa despercebida. Então, a gente pode olhar pra cada notinha, cada coisinha assim que cada instrumento tá fazendo, com muita atenção, com muito detalhe”, avalia.

Nascida em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais, Marina Sena construiu seu percurso entre experiências coletivas e a carreira solo. Antes de ganhar projeção nacional, integrou A Outra Banda da Lua e o Rosa Neon.

Em 2021, lançou “De Primeira”, trabalho que apresentou ao grande público uma assinatura musical própria e projetou internacionalmente “Por Supuesto”.

O álbum recebeu duas indicações ao Grammy Latino e rendeu três troféus no Prêmio Multishow.

Dois anos depois, a cantora lançou “Vício Inerente”, ampliando a presença de elementos eletrônicos em sua pesquisa musical e abordando questões relacionadas ao desejo, à autonomia e aos relacionamentos.

Em 2025, chegou às plataformas “Coisas Naturais”, seu terceiro disco de estúdio, no qual voltou a dialogar com referências de suas origens. Uma das faixas do álbum, “Numa Ilha”, recebeu destaque do jornal norte-americano The New York Times.

Também em 2025, Marina apresentou o EP “Marinada vol.01”, projeto conectado à atmosfera carnavalesca. O lançamento lhe garantiu mais uma indicação ao Grammy Latino, em 2026, somando cinco nomeações na carreira.

No circuito de apresentações, passou por festivais como Rock in Rio, Primavera Sound, The Town e Roskilde, na Dinamarca, enquanto ampliou sua atuação em áreas como televisão, moda e publicidade.

Um ano de Tiny Desk Brasil

A participação de Marina integra a programação especial do primeiro aniversário do Tiny Desk Brasil, realizada com patrocínio do Itaú Live.

A iniciativa prevê apresentações exclusivas e encontros que destacam diferentes nomes e vertentes da música produzida no país.

A versão brasileira da série é produzida pela Anonymous Content Brazil, com curadoria dos times da Anonymous Content e de Amabis, além da supervisão da NPR, responsável pelo formato original.

Uma das particularidades do projeto é preservar o caráter surpresa das atrações: os nomes só são revelados no próprio dia de lançamento, às 9h, por meio de ublicação nas redes sociais. A apresentação chega ao canal do Youtube às 11h, seguindo a periodicidade semanal das terças-feiras.

Com 26 episódios realizados até então, o Tiny Desk Brasil orienta sua seleção por critérios de diversidade musical, territorial e de gênero, buscando contemplar diferentes expressões da produção nacional.

A proposta mantém os princípios que tornaram a série conhecida internacionalmente: espaço reduzido, ausência de amplificação da voz no ambiente e proximidade entre os músicos.

As restrições técnicas fazem parte da experiência e estimulam soluções de arranjo que valorizam a execução ao vivo, sem esconder suas particularidades.

A experiência dos artistas no programa também ganha continuidade no Tiny Talks. Apresentado por Sarah Oliveira, o conteúdo complementar traz conversas sobre os bastidores e as impressões de cada participação. Os episódios são publicados às quintas-feiras, às 11h.

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