Música Marinha do Brasil promove show na Praça do Marco Zero, neste sábado (19); confira programação O evento é gratuito

O ponto histórico da Praça do Marco Zero, bairro do Recife, será palco do espetáculo do Projeto “Concertos Navais”com a apresentação das Bandas do Corpo de Fuzileiros Navais que, desde o início de agosto, já levou os músicos em turnê para as cidades de Belém (PA), Fortaleza (CE) e Natal (RN).

O evento que acontece neste sábado (19), a partir das 17h, é gratuito ao público em geral e tem como atrações o Pelotão de Ordem Unida Silencioso, a Banda Marcial e FuziShow Big Band, de maneira a proporcionar à sociedade pernambucana momentos para exaltar as tradições navais.

O Pelotão de Ordem Unida Silenciosa do Corpo de Fuzileiros Navais realiza, sem comando, movimentos precisos e sincronizados com o fuzil, demonstrando grande capacidade de trabalho em equipe, precisão e atenção aos detalhes.

Já a Banda Marcial caracteriza-se por formar figuras e fazer evoluções enquanto executa dobrados militares e canções populares adaptadas e tem como diferencial a presença das gaitas de fole, que contribuem para a sonoridade única das apresentações. A Banda promete formar a figura de uma âncora, símbolo tradicional da Força Naval, e a palavra “RECIFE”, em homenagem à cidade.

Encerrando a programação, a FuziShow Big Band da Marinha do Brasil tem um repertório amplo, composto por músicas populares, nacionais e internacionais. Possui como característica marcante a utilização de instrumentos de metais em suas apresentações, além da interação com o público e a descontração nos eventos. No repertório, estão clássicos de cantores pernambucanos renomados, como Alceu Valença.

De Recife, as Bandas seguem para Vitória/ES, onde se apresentam no dia 22/08.

SERVIÇO:

Concertos Navais da Marinha do Brasil

Show: Pelotão de Ordem Unida Silencioso, Banda Marcial e FuziShow Big Band.

Local: Praça do Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife.

Dia: Sábado, 19 de Agosto.

Hora: 17h.

