RECITAL 'Mário de Andrade - Lira Nordestina': escritor ganha tributo em recital no Santa Isabel Face musical do escritor paulista, com Maestro Spok no comando do sax, será apresentada dentro da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos

Uma face pouco conhecida do escritor Mário de Andrade é o mote do espetáculo "Mário de Andrade - Lira Nordestina", que celebra o escritor paulista em meio a recital que traz à tona canções populares e folclóricas assinadas pelo modernista.



A apresentação integra a programação do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE) e acontece nesta sexta-feira (13) no Teatro de Santa Isabel, às 20h.









O espetáculo, dirigido pelo músico e professor Carlos Sandroni, tem o Maestro Spok no comando o sax e da direção musical. Já a artística fica a cargo do pesquisador e músico Lucas Oliveira e a organização é feita por estudantes do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.

No palco, poemas e textos de Mário de Andrade também serão explorados pelo elenco do espetáculo. Além disso, músicas de Villa-Lobos entram no roteiro, que ganha ares de rceital em formato que se aproxima das saudosas aulas-espetáculo conhecidas pelo público via escritor e dramaturgo Ariano Suassuna.

SERVIÇO

"Mário de Andrade - Lira Nordestina", no JGE



Teatro de Santa Isabel, sexta-feira (13), às 20h



Ingressos no site Guichê Web e na bilheteria do teatro

R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

