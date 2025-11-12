A- A+

CINEMA Mario enfrenta novo inimigo em 1º trailer de ''Super Mario Galaxy: O Filme'' Animação é inspirada em ''Super Mario Galaxy'', jogo da franquia da Nintendo

Sequência do sucesso de 2023, ''Super Mario Galaxy: O Filme'' teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira, 12. A prévia mostra a chegada de Bowser Jr. (Benny Safdie), que aparece para resgatar o pai, Bowser (Jack Black), após ele ser miniaturizado pelos heróis no primeiro filme.

A nova aventura levará Mario (Chris Pratt), Luigi (Charlie Day), Princesa Peach (Anya Taylor-Joy) e Toad (Keegan-Michael Key) a uma aventura espacial, onde encontrarão com a poderosa Princesa Rosalina (Brie Larson).

''Super Mario Galaxy: O Filme'' é inspirado em ''Super Mario Galaxy'', jogo da franquia da Nintendo lançado em 2007, para o então inovador Nintendo Wii. O jogo quebrou recordes de venda, batendo a marca de 12,8 milhões de cópias vendidas mundialmente.

O longa terá direção de Aaron Horvath e Michael Jelenic e roteiro de Matthew Fogel, todos retornando aos postos ocupados no filme original.

''Super Mario Galaxy: O Filme'' chega aos cinemas em abril de 2026.



Confira o trailer:

