A- A+

Artistas Mário Gomes: entenda decisão judicial que obriga ator a pagar 13 anos de aluguel Dívida trabalhista fez mansão ir a eleição em 2011, mas imóvel só foi desocupado em 2024

Mário Gomes voltou às manchetes após uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que o condenou a pagar uma taxa de ocupação equivalente ao aluguel de mercado pelos mais de 13 anos em que ele e a mulher, Raquel Palma, moraram numa mansão no Joá, na Zona Sul da cidade, após o imóvel ser arrematado em leilão judicial.

O GLOBO teve acesso à sentença, proferida pela juíza Admara Falante Schneider, da 40ª Vara Cível da Comarca da Capital, que diz também o casal deve arcar com débitos de IPTU, taxas de incêndio e condominiais acumulados até setembro de 2024.

O que aconteceu com Mário Gomes

Mário Gomes, ator de 74 anos que participou de novelas como "Quatro por quatro" (1994), "Uga Uga" (2000) e "Kubanacan" (2003) e "A Favorita" (2008), morava com Raquel uma casa na Rua Sargento José da Silva, no Joá. Em 2011, a propriedade foi arrematada num leilão em 2011 por R$ 720 mil.

A mansão foi vendida para sanar cerca de R$ 923 mil em dívidas trabalhistas de uma confecção de propriedade do ator no Paraná. A Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios do Brasil (Aspag), que arrematou o imóvel não conseguiu tomar posse, apesar de a carta de arrematação ter sido expedida em maio daquele ano e posteriormente registrada na matrícula do imóvel.

Mário e Raquel ficaram na casa até setembro de 2024, quando foi cumprido um mandado judicial para que eles saíssem do local em definitivo. A Aspag alegou no processo que ficou impedida de usufruir do imóvel por mais de 13 anos e o ator e a esposa não pagaram as contas da propriedade durante o tempo que a ocuparam indevidamente.

Insalubridade

Avaliada no passado em R$ 20 milhões, no Joá, a mansão se apresentava em "estado de total deterioração", segundo a empresa de limpeza que passou por lá quando o ator deixou a casa definitivamente. Havia lixo acumulado, focos de dengue e presença de ratos e entulho, retirados por seis caminhões.

"A situação em que se encontra este imóvel internamente e externamente é de deterioração generalizada", aponta o laudo de vistoria da residência de cinco pavimentos, numa área de 600 metros quadrados. O documento foi divulgado em 2024 pelo programa "Domingo espetacular".

Na época, o ator se defendeu dizendo que "fez até umas obras. Mas não adianta fazer obra sem saber se a casa é nossa. Voou até telhado. Mas aí falei: 'Pô, não adianta ficar fazendo obras'. Eu ficava numa situação que não sabia se a casa era minha ou não. A gente morava aqui. Como isso é insalubre, essa casa debaixo de sol? Isso aqui é insalubre onde?".

Veja também