A- A+

GAMES Mario, Sonic e Lara Croft: ícones dos games fazem aniversário e renovam impacto com novos produtos Três dos personagens mais populares do Brasil continuam ativos em games, séries, filmes e produtos oficiais

Em 2026, alguns ícones dos videogames completam efemérides importantes. Entre eles, três muito populares no Brasil: Super Mario, protagonista de Super Mario Bros., completa 45 anos; Sonic the Hedgehog, estrela de Sonic the Hedgehog, chega aos 35 anos; e Lara Croft, da série Tomb Raider, completa 30 anos. A influencia desses games na cultura pop continua presente, e os três tiveram, ao longo dos anos, dezenas de jogos lançados, apareceram em filmes e séries, e ganharam produtos licenciados.

Super Mario

O mais popular é o Super Mario, que nasceu em 1985, criado pelo designer japonês Shigeru Miyamoto para o jogo Super Mario Bros.. Inicialmente um encanador que enfrentava obstáculos para salvar a Princesa Peach, Mario se transformou no rosto da Nintendo e em um dos personagens mais reconhecidos do mundo. Sua trajetória inclui dezenas de títulos, adaptações para cinema, séries animadas, brinquedos e produtos licenciados, e até hoje inspira novas gerações de jogadores.





Coleção de bonecos da saga 'Super Mario Bros' — Foto: Yuichi Yamazaki/ AFP

Em 2026, a Nintendo celebra o aniversário com relançamentos, edições especiais e eventos que lembram a força da marca, consolidada após mais de 450 milhões de cópias vendidas e décadas de presença constante na cultura pop.





Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog, criado em 1991 pela Sega, nasceu como a resposta da empresa ao sucesso de Mario. Com seu visual inconfundível e personalidade rápida e ousada, Sonic se tornou símbolo de velocidade e atitude, conquistando fãs por meio de jogos, séries animadas e filmes.





“Sonic 2: O filme” — Foto: Divulgação

A história do personagem mostra também a transformação da indústria: dos primeiros jogos de plataforma de 16 bits até o sucesso cinematográfico que reviveu a franquia para novas gerações. Em 2026, Sonic celebra 35 anos como um ícone que continua ativo, ainda que a Sega não tenha anunciado um grande lançamento específico para marcar a data.

Lara Croft

Lara Croft, por sua vez, surgiu em 1996 com Tomb Raider. Concebida por Toby Gard e inicialmente projetada para um sucesso modesto, a arqueóloga britânica redefiniu a presença feminina nos videogames de ação e aventura, combinando exploração, combate e narrativa cinematográfica.





'Tomb Raider': 30 anos após lançamento, Lara Croft voltará em dois novos jogos — Foto: Reprodução

A personagem conquistou fama mundial, vendendo milhões de cópias e gerando filmes, séries e produtos licenciados. Em 2026, Lara comemora 30 anos de existência, com novos jogos previstos e uma série de TV em produção, reforçando seu impacto além das telas dos videogames e lembrando que inovação e carisma ainda são decisivos para se tornar um ícone duradouro.

Veja também