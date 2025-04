Mario Vargas Llosa: conheça algumas das obras-primas do Nobel de Literatura

A- A+

No final do ano passado, chegou ao Brasil o último romance de Mario Vargas Llosa , "Dedico a você meu silêncio", sobre um crítico musical que busca entender seu país pela arte.

O escritor peruano, Nobel da Literatura, morreu aos 89 anos.

Conheça a seguir outras obras essenciais do escritor.

"Conversas no Catedral" (1969)

Romance que consolidou Vargas Llosa como um dos grandes nomes da literatura. Um jornalista e o antigo motorista de seu pai se encontram em um pequeno bar chamado Catedral.

Em uma série de reminiscências e diálogos, os dois repassam suas trajetórias em uma sociedade marcada pela corrupção e a decadência moral.

O panorama político e social do Peru dos anos 1950 reflete a desilusão de Llosa com o autoritarismo e a busca pela identidade de uma nação.

"Pantaleão e as visitadoras" (1973)

As “visitadoras” do título são prostitutas que atendem a tropas do Exército na Amazônia peruana.

Sempre num tom satírico, Llosa usa diferentes formatos narrativos, como relatórios oficiais e missivas, para atacar a hipocrisia moral, os pesadelos das instituições burocráticas e outros alvos recorrentes em sua obra.

"Tia Júlia e o escrevinhador" (1976)

Misturando humor e experimentação narrativa, o autor mostra o impacto cultural das radionovelas na região ao mesmo tempo em que reflete sobre os desafios da criação.

"A guerra do fim do mundo" (1981)

Neste que é um de seus livros mais celebrados, Llosa revisita a Guerra de Canudos por meio de uma narrativa complexa e polifônica.

A partir de múltiplas perspectivas, trata o conflito como um choque entre modernidade e tradição e dá uma nova dimensão a figuras como Antônio Conselheiro.

"Travessuras da menina má" (2006)

Carregada de elementos autobiográficos, este sucesso tardio narra a relação nada convencional entre um tradutor peruano que busca estabilidade em Paris e “a menina má”, mulher enigmática e camaleônica que surge em sua vida sob diversas identidades ao longo de décadas.

