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TRIBALISTAS Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Brown estarão no 'Conversa com Bial' desta terça-feira (11) Em pauta o documentário de Dora Jobim "Tribalistas - O Baú da Hora Fértil"; a diretora também participa do programa

O estilo faz as vezes de uma 'roda de música', das boas. Nela rolam versos, percussão sofisticada e canções que soam como poesias ritmadas. Uma combinação iniciada em 2002, ano de lançamento do primeiro disco, e que mais de duas décadas depois permanece intacta aos olhos e ouvidos de quem contemplou este encontro.

Trata-se dos "Tribalistas", projeto que juntou Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown em um mesmo palco e que está prestes a ser contado em um documentário de Dora Jobim.



E é sobre "Tribalistas - O Baú da Hora Fértil", que vai contar também com a presença da diretora, que o programa 'Conversa com Bial' da Globo, desta terça-feira (11) vai tratar, ao lado dos protagonistas deste fazer artístico histórico: Marisa, Arnaldo e Brown, autores de "Velha Infância", "Aliança" e "Carnavália", entre outras canções que se tornaram clássicas do projeto.



Estar junto funciona

O programa, gravado no Teatro Sesc, Rio de Janeiro, entre outras abordagens vai tratar do processo criativo dos artistas em torno do projeto, desde a sua concepção.



"O documentário permite ver uma coisa rara: a gênese de uma canção. É um lugar que quase ninguém vê. É um lugar que raramente é registrado. Acho bonito mostrar às pessoas esse lado inicial, como nasce uma canção”, pontua Marisa.







Já Brown associa esse processo a um estado de liberdade e afeto: “Estamos a bordo de um sentimento criativo que, de forma natural, impõe o sorriso. A poesia liberta a pessoa”, enaltece o músico baiano.

Arnaldo Antunes complementa afirmando que há composições que, por vezes, acontece por e-mail, por telefone.

"Mas, no nosso caso, funciona muito a presença, o estar junto. As músicas saem com uma facilidade espantosa", ressalta o Tribalista, dando ênfase à sintonia que gira em torno do trio.

Processo Criativo

Acerca do título do documentário "Tribalistas - O Baú da Hora Fértil", ele representa uma síntese de um arquivo de ideias, encontros e melodias guardadas ao longo dos anos.



Os Tribalistas teve seu primeiro lançamento em disco em 2002 | Crédito: Marco Froner/Divulgação





Marisa Monte reforça que o filme traz à tona o processo "Coletivo, criativo, espontâneo, caótico, afetivo, relaxado e divertido. Mas, ao mesmo tempo, rigoroso” dos três artistas, quando estão juntos.



Para a diretora Dora Jobim, atenta ao grupo desde os primeiros registros, a ideia inicial nem era produzir um longa, mas documentar a gravação do disco. Fato que, com o acúmulo de imagens, estúdio, turnês e novos encontros, culminou no documentário.



Projetos

Ainda no prograna, Marisa, Brown e Arnaldo Antunes vão contar sobre os seus respectivos projetos solo, a exemplo dos shows que a cantora e compositora carioca levou a palcos Brasil afora junto a uma orquestra.



Já Brown falará sobre o seu enlace com a Orquestra Ouro Preto e o novo álbum de Arnaldo Antunes, com registro do show "Novo Mundo", também ganha destaque no programa.

SERVIÇO

"Conversa com Bial" (Globo), com 'Os Tribalistas' Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes

Quando: Terça-feira (11), por volta das 23h30, após "Pablo & Luisão"



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