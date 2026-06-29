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Música

Marisa Monte faz show em festival, e nome de empresa de bet é coberto antes de apresentação

Público percebe retirada da marca patrocinadora próxima ao telão, levantando especulações nas redes sobre possível motivação

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Artista, Marisa Monte, se apresentou em palco com patrocinador cobertoArtista, Marisa Monte, se apresentou em palco com patrocinador coberto - Foto: Dave Filmes /Reprodução / Instagram

A apresentação de Marisa Monte no festival Village, no último sábado (27), no Rio de Janeiro, vem repercutindo nas redes sociais por um detalhe que chamou a atenção do público antes mesmo de a cantora subir ao palco. Espectadores perceberam que o logotipo de uma casa de apostas on-line, uma das patrocinadoras do evento, foi coberto pouco antes do início do show. A marca de bets estava posicionada ao lado do telão principal e deixou de aparecer durante a apresentação da artista.

O episódio rapidamente deu origem a especulações entre internautas. Nas redes sociais, usuários levantaram a hipótese de que o tampamento da marca pudesse ter relação com um suposto posicionamento de Marisa Monte em meio às recentes críticas direcionadas ao mercado de apostas esportivas. Nos últimos meses, artistas, influenciadores e celebridades que promovem casas de apostas passaram a ser alvo de debates sobre a publicidade do setor.

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Até o momento, no entanto, não há confirmação de que a decisão tenha partido da cantora ou de sua equipe. Procurada, a assessoria do festival Village informa que eventuais esclarecimentos sobre o caso deveriam ser solicitados à equipe de Marisa Monte. A cantora, no entanto, não se manifestou, até o momento, sobre o assunto.

A marca da casa de apostas em questão é patrocinadora oficial do Village, que reúne uma série de atrações musicais ao longo da programação. Além de Marisa Monte, o festival ainda contará com apresentações de Anitta, Sorriso Maroto, Belo e João Gomes nos próximos dias.

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