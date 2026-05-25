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DUETO Marisa Monte e Nando Reis retomam parceria com nova versão de "Pra Você Guardei o Amor" Composição de Nando Reis será lançada em dueto nesta sexta-feira (29) nas plataformas de música

"Uma "versão linda, com instrumentos lindos, camerísticos. O violão lindo do Nando naquela base da composição".

Os dizeres acima são da cantora e compositora Marisa Monte, ao anunciar nas redes sociais o retorno de uma parceria conhecida do público, e que não acontecia há pouco mais de três décadas.

Trata-se de uma versão especial que a artista carioca vai lançar ao lado de Nando Reis, autor de “Pra Você Guardei o Amor” - gravado por ele e Ana Cañas ("Drês", 2009).

A regravação vai ser lançada nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 29 de maio.









Parceria artística e de vida

Parceiros musicais de longas datas e de cancioneiro clássico como "Diariamente", "Ainda Lembro" e "Tudo Pela Metade", entre outras, Marisa e Nando também já foram companheiros em um relacionamento nos anos de 1990.



A separação do casal, aliás, causou burburinho nos meios musicais, com duas composições lançadas por eles e, segundo os fãs, com endereço certo.



Nando Reis gravou "Resposta" (1998), canção dele com Samuel Rosa, em letra que trata do término de um relacionamento.



Já Marisa teria 'respondido' com "Depois" (2011), música dela e de Arnaldo Antunes.

Os dois artistas não confirmam que os versos de cada uma delas tenham sido dedicados e/ou inspirados pelo fim do relacionamento deles.

Para Nando Reis, alías, ainda falando sobre a nova versão que será lançada em dueto com Marisa,



"Nossa melhor resposta sempre foram as parcerias musicais".

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