show Marisa Monte traz turnê "Phonica" com orquestra ao vivo para Olinda em março Espetáculo desembarca em Pernambuco com concerto sinfônico e ingressos a partir de R$ 116,50

Aclamada pelo público desde a estreia em outubro, a turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" desembarca em Olinda no dia 14 de março de 2026, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, no Complexo de Salgadinho.

A pré-venda será aberta na quarta-feira (10), às 12h, enquanto a venda geral começa em 12 de dezembro, às 14h, pelo site Tickets for Fun e na bilheteria oficial.

Primeira turnê com orquestra

O espetáculo marca a primeira vez que Marisa Monte sobe aos palcos acompanhada por sua banda e uma orquestra sinfônica com 55 músicos, sob regência de André Bachur. Desde a estreia, a artista já reuniu mais de 120 mil pessoas em apresentações pelo Sul e Sudeste.

“Phonica é um projeto raro, especial e único. Viajar com 60 músicos e 40 profissionais da cultura é um desafio que conseguimos superar para realizar o sonho de tocar para o público do Nordeste. Em março estaremos juntos!”, celebrou Marisa Monte.

O maestro André Bachur também destacou a força do encontro:

“A energia entre Marisa e a orquestra é arrebatadora. Cada apresentação tem sido única e emocionante, e levar isso para mais cidades é um privilégio”.

Pré-venda

Apresentado pelo Banco do Brasil, o projeto terá cartões BB Visa como meio de pagamento preferencial. Na pré-venda, que começa no dia 10 de dezembro, clientes terão 25% de desconto sobre os valores da inteira e meia-entrada, além de parcelamento em até 6 vezes sem juros.

A venda geral, a partir do dia 12, permitirá parcelamento em 10 vezes para cartões BB Visa e em 6 vezes para os demais.

As compras são limitadas a 4quatro ingressos por titular na pré-venda e 6 ingressos por CPF na venda geral.

Ingresso solidário

O público também poderá optar pelo ingresso solidário, com 40% de desconto mediante doação de R$ 10 por ingresso.

A contribuição é feita no ato da compra e será destinada a instituições locais. A modalidade vale até 13 de março, podendo ser prorrogada.

Confira os valores dos ingressos:

SETOR Lote Valor Inteira Meia Entrada 50% Ingresso Solidário 40% PISTA Pré-venda R$ 260,00 R$ 130,00 - PISTA Lote 1 R$ 350,00 R$ 175,00 R$ 210,00 PISTA Lote 2 R$ 420,00 R$ 210,00 R$ 250,00

Serviço

Data: 14/03/2026 (sábado)

Abertura dos portões: 16h30

Show: 19h30

Local: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco — Olinda

Ingressos: a partir de R$ 116,50

Vendas: ticketsforfun.com.br e bilheteria oficial

Meio de pagamento preferencial: Cartões BB Visa

Classificação etária: Menores de 6 anos: não entram; de 6 a 14 anos: apenas acompanhados pelos pais ou responsáveis; e a partir de 15 anos: entrada liberada desacompanhados.

Bilheteria oficial (sem taxas): Cachaçaria Carvalheira, na Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 4921 – Imbiribeira, Recife

