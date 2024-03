Marisa Orth traz ao Recife "Bárbara", seu 1º espetáculo solo, em maio

A- A+

Em 2021, a escritora e jornalista Barbara Gancia lançou sua celebradíssima autobriografia “A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência” (Editora Planeta), em que relata histórias que viveu durante os mais de 30 anos de luta contra o alcoolismo.

A repercussão da publicação foi tanta que transformou-se no espetáculo “Bárbara” (esta com acento, diferentemente do nome da autora), estrelado pela atriz Marisa Orth, que, pela primeira vez, encena um solo.

Após ser assistida por mais de 37 mil pessoas, em dez cidades brasileiras, desde outubro de 2021, o Recife receberá o espetáculo, pela primeira vez, no próximo dia 4 de maio, no Teatro Guararapes. Os ingressos já estão à venda no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.

“Barbara”

Marisa Orth foi vencedora da 9ª edição Prêmio Bibi Ferreira, por sua atuação em “Barbara”, em 2021. Um dos destacados feitos da peça, além de ter uma atriz do quilate de Marisa Orth, foi não se tratar apenas de uma simples transposição do livro para o palco.



“Como encenar algo já definitivo e tão bem relatado em um livro? Ao mesmo tempo em que a gente pensava nisso, sempre houve a certeza de que ‘A Saideira’ possui uma força cênica e precisava ganhar o palco para tocar outros públicos”, diz Marisa Orth.

O diretor e idealizador do projeto, Bruno Guida, apostou, então, em recursos cênicos simples e no jogo com a plateia, ferramentas possíveis ao teatro. Na dramaturgia, livremente inspirada no livro, a autora do espetáculo, Michelle Ferreira, utiliza algumas situações extraídas da obra, bem como inventa outras histórias, para dar forma a essa "nova Barbara ficcional”.



Isso deu cria a uma encenação limpa, que privilegia o trabalho de atriz de Marisa Orth, em um texto forte, emocionante e, por vezes, tragicômico. "‘Bárbara’ é um exercício para mim de multitarefas, eu como atriz posso me exercitar, em tantas frequências: tem bastante humor, tem papo reto com a plateia, tem um trabalho de composição corporal, explorando coisas que eu sempre desejei fazer e mesmo assim é uma peça simples, é uma peça de 'contação' de uma história que a gente achou relevante, emocionante e que nos inspirou a criar uma outra história. Estou muito entusiasmada”, reflete.

SERVIÇO

“Bárbara”, com Marisa Orth

Quando: 4 de maio, às 20h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco | Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho - Olinda/PE

Classificação etária: 14 anos

Ingressos: a partir de R$ 60, à venda no Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

