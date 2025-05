A- A+

cannes 2025 Documentário dirigido por Mariska Hargitay estreia em Cannes e aborda morte da mãe, Jayne Mansfield "My Mom Jane" explora a vida e carreira de sua mãe, Jayne Mansfield, atriz e estrela dos anos 50 que morreu em um trágico acidente quando Mariska tinha apenas 3 anos

A atriz Mariska Hargitay, conhecida pelo seu papel como a detetive Olivia Benson na série "Law & Order: SVU", estreou seu documentário neste sábado (17) no Festival de Cannes.

"My Mom Jane" explora a vida e carreira de sua mãe, Jayne Mansfield, atriz e estrela dos anos 50 que morreu em um trágico acidente quando Mariska tinha apenas 3 anos.

O documentário é dirigido e narrado por Mariska, e é um meio que a atriz conseguiu utilizar para desmitificar diversos aspectos da figura de Jayne, de acordo com o portal Deadline.

Acidente

Em 1967, um acidente de carro tirou a vida de Jayne Mansfield, enquanto Mariska e seus dois irmãos dormiam no banco de trás.

O motorista e o namorado de Jayne também morreram no acidente, e Mariska foi encontrada machucada debaixo do banco de passageiro.

Revelação

Outro detalhe acerca do documentário que repercutiu no Festival de Cannes foi a revelação da identidade do pai biológico de Mariska, que até então era atribuida ao ator Mickey Hargitay.

Na verdade, o pai de Mariska Hargitay é o cantor Nelson Sardelli.

De acordo com a atriz, que chegou à confirmação por meio de investigação pessoal, sua mãe e Sardelli tiveram um relacionamente durante um período de divórcio entre Jayne e Mickey.

Mariska reforça no documentário "My Mom Jayne" que Mickey foi quem assumiu os cuidados da família após a morte da mãe, e que sempre o idolatrou.

Mas em entrevista com a Vanity Fair, a atriz também refletiu que "sabia que tinha algo ali para se entender, só não sabia exatamente o quê".

O documentário estreia 27 de junho de 2025, no streaming MAX.

Veja também