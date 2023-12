Mariska Hargitay devolve "favor" e nomeia gato em homenagem à canção de Taylor Swift

A- A+

Olivia Benson, conheça Karma. Estrela de "Law & order: SVU", Mariska Hargitay compartilhou em suas redes sociais uma foto de seu novo gatinho, Karma. O nome é uma homenagem à canção de Taylor Swift.

A homenagem é também a "troca de um favor", já que Taylor tem uma gata chamada Olivia Benson, em homenagem à personagem de Mariska em "SVU", uma das séries favoritas da cantora, que se apresentou no Brasil no final de novembro, com shows no Rio e em São Paulo.

"Karma é um gato. Taylor Swift conheça Karma. Meu gato", escreveu a atriz em post nas redes sociais. O nome é referência à canção homônima presente em "Midnights", último álbum inédito da artista.

Em suas redes, Mariska já falou algumas vezes sobre ser admirada por Taylor e deixa bem claro que o amor é mútuo. Ela também compartilhou vídeos assistindo a uma apresentação da turnê "The Eras Tour".

