Marjorie Estiano participa de show de Gilberto Gil e ganha elogio de famosos; veja vídeo

Quem assistiu ao show de Gilberto Gil em Curitiba no último sábado ganhou uma surpresa: a participação da atriz e também cantora Marjorie Estiano.

Ela subiu ao palco da apresentação, que faz parte da turnê de despedida do cantor, e cantou com ele "Não chore mais (No Woman, No Cry)".

"Duas gerações juntas, o sul e o nordeste unidos, criando um momento inesquecível", dizia a legenda do post compartilhado entre a atriz, que nasceu em Curitiba, e o baiano de Salvador.

Famosos que acompanham os dois teceram elogios ao encontro com comentários no vídeo postado no Instagram.

"Que maravilha!!! Lindos!", escreveu Patrícia Pillar.

"Que demais!!!" foi o comentário de Drica Moraes.

"maravilhososss", celebrou Fafá de Belém.

"Energia boa da porra", escreveu Zé Ibarra

