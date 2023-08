A- A+

FAMOSOS Mark Ruffalo critica desempenho de Lula na Cúpula da Amazônia: 'me parte o coração' Ator de 'Os Vingadores' elogiou presidente colombiano

O ator e ativista ambiental Mark Ruffalo criticou a participação do Brasil na Cúpula da Amazônia e manifestou sua decepção com o presidente Lula em posts publicados no Twitter.

"O senhor é um dos meus heróis, Lula, mas me parte o coração ver que a Declaração de Belém da Cúpula da Amazônia não tem metas concretas para proteger a floresta. A emergência para proteger a Amazônia é uma emergência climática - e nós não temos tempo a perder", escreveu o astro conhecido pelo papel de Hulk no universo cinematográfico da Marvel.

Ruffalo elogiou Lula por estabelecer proteções fundamentais aos povos indígenas, mas reforçou que são precisas maiores ações para proteger a floresta. Ele ainda elogiou a atuação do presidente colombiano Gustavo Petro.

"A Colômbia, sob comando de Gustavo Petro, é a primeira nação amazônica a seguir o que a ciência recomenda - a meta de proteger 80% da floresta até 2025, e um pedido para interromper a extração de petróleo na Amazônia. Esse é exatamente o tipo de liderança que a humanidade precisa agora, Sr. Presidente", destacou.

