cinema

Mark Ruffalo de Hulk no novo "Homem-Aranha"? O ator bem que gostaria

Intérprete de Bruce Banner na saga dos ingadores afirma que papel mudou sua ida "da melhor maneira possíel"

Mark Ruffalo, ator Mark Ruffalo, ator  - Foto: Disney/Divulgação

Diante dos crescentes rumores que apontavam para interpretar mais uma vez o Hulk, mas no próximo filme do Homem-Aranha, Mark Ruffalo disse ao Entertainment Tonight que aceitaria, mas não sabe se isso ocorrerá.

— Ainda não sei! Ainda estou esperando para saber — disse o ator, que interpreta Bruce Banner e seu alter ego hipertrofiado e verde desde 2014, sobre a possibilidade. — Ainda não li o roteiro. Mas se acontecer, seria incrível.

O ator enfatizou na entrevista que o papel de Hulk "mudou minha vida da melhor maneira possível":

— Toda vez que há um novo diretor e um novo mundo, é tão emocionante. Não há nada igual, e é isso que torna a Marvel tão emocionante.


"Homem-Aranha: Um Novo Dia", a nova produção com o herói aracnídeo, traz, além de Tom Holland como o protagonista, Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned, e Jon Bernthal no papel de Justiceiro, que já encarnou na série "Demolidor". A atriz Sadie Sink ("Stranger Things") fará sua estreia na Marvel, embora seu papel permaneça um mistério.

Mark Ruffalo estreia neste domingo (7) a minissérie " Task" na HBO Max. A ficção se passa nos subúrbios da Filadélfia e acompanha as aventuras de um agente do FBI que busca impedir uma série de assaltos violentos. O ator — e produtor — revelou que precisou ganhar muito peso para o papel.

— Comi muitos sanduíches de Philly Cheesesteak — disse à People, referindo-se ao prato típico da Filadélfia, feito de tiras de carne bovina com queijo cheddar ou provolone derretido.

Não é a primeira vez que Ruffalo mudar sua aparência para um filme. Em 2020, ele fez parte do elenco de "I Know This Much Is True", onde interpretou os gêmeos Dominick e Thomas Birdsey e se submeteu a uma dieta rigorosa de mil calorias por dia, que o levou a perder quase 10 quilos.

