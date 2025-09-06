A- A+

Mark Ruffalo de Hulk no novo "Homem-Aranha"? O ator bem que gostaria Intérprete de Bruce Banner na saga dos Vingadores afirma que papel mudou sua vida "da melhor maneira possível"

Diante dos crescentes rumores que apontavam para interpretar mais uma vez o Hulk, mas no próximo filme do Homem-Aranha, Mark Ruffalo disse ao Entertainment Tonight que aceitaria, mas não sabe se isso ocorrerá.

— Ainda não sei! Ainda estou esperando para saber — disse o ator, que interpreta Bruce Banner e seu alter ego hipertrofiado e verde desde 2014, sobre a possibilidade. — Ainda não li o roteiro. Mas se acontecer, seria incrível.

O ator enfatizou na entrevista que o papel de Hulk "mudou minha vida da melhor maneira possível":

— Toda vez que há um novo diretor e um novo mundo, é tão emocionante. Não há nada igual, e é isso que torna a Marvel tão emocionante.



"Homem-Aranha: Um Novo Dia", a nova produção com o herói aracnídeo, traz, além de Tom Holland como o protagonista, Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned, e Jon Bernthal no papel de Justiceiro, que já encarnou na série "Demolidor". A atriz Sadie Sink ("Stranger Things") fará sua estreia na Marvel, embora seu papel permaneça um mistério.

Mark Ruffalo estreia neste domingo (7) a minissérie " Task" na HBO Max. A ficção se passa nos subúrbios da Filadélfia e acompanha as aventuras de um agente do FBI que busca impedir uma série de assaltos violentos. O ator — e produtor — revelou que precisou ganhar muito peso para o papel.

— Comi muitos sanduíches de Philly Cheesesteak — disse à People, referindo-se ao prato típico da Filadélfia, feito de tiras de carne bovina com queijo cheddar ou provolone derretido.

Não é a primeira vez que Ruffalo mudar sua aparência para um filme. Em 2020, ele fez parte do elenco de "I Know This Much Is True", onde interpretou os gêmeos Dominick e Thomas Birdsey e se submeteu a uma dieta rigorosa de mil calorias por dia, que o levou a perder quase 10 quilos.

