A- A+

CELEBRIDADES Marlene Mattos deu "carro da Barbie e jipe camuflado" no nascimento de Sasha; veja outros presentes Hoje, no entanto, empresária e Xuxa não se falam mais

Quando Xuxa ficou grávida de Sasha, que nesta sexta-feira (28) completa 25 anos, a apresentadora escolheu a empresária e diretora de seus programas, Marlene Mattos, como madrinha da criança.



Não contava que, seis anos após o nascimento da bebê, ela e a maranhense estariam brigadas, sem nunca mais se falar. O reencontro aconteceu apenas no ano passado, quando gravaram a série documental "Xuxa: o documentário", no ar no Globoplay.

Mas, quando tudo ainda eram flores na relação das duas, Marlene Mattos encheu a bebê de presentes. Em reportagem publicada no Globo no dia no nascimento de Sasha, Marlene deu detalhes:

"Comprei um carro da Barbie e um jipe camuflado, mandei construir uma casa de bonecas e comprei bichos de plástico".





Veja também

CULTURA Premiação do Emmy será adiada pela greve dos roteiristas e atores