Marlene Mattos teria passado mal em reencontro com Xuxa

Em um dos momentos mais tensos – e também mais esperados – da produção "Xuxa, o documentário", o reencontro da "Rainha dos Baixinhos" e Marlene Mattos, a ex-empresária da artista teria passado mal durante as gravações. A informação é do programa Fofocalizando, do SBT. Parte do diálogo entre as duas foi exibido no Fantástico do último domingo (9) e chamou a atenção do público pelo comportamento de Marlene. Ainda segundo o Fofocalizando, ela teria tido um pico de pressão e precisou ser acalmada pela produção.

"Xuxa, o documentário" tem direção geral de Pedro Bial e estreia nesta quinta (13), no Globoplay. A produção traz revelações sobre a vida e a carreira da apresentadora e tem um episódio inteiro dedicado ao reencontro de Xuxa e Marlene Mattos, após 19 anos afastadas.





