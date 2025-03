A- A+

FAMOSOS Marlon Wayans, ator de "As Branquelas", visita família da namorada no Brasil O norte-americano está namorando, desde setembro do ano passado, com a cantora brasileira Ruby

Marlon Wayans, conhecido pelo filme “As Branquelas”, desembarcou no Brasil nesta terça-feira (19). Ele veio visitar Minas Gerais, terra natal da namorada, a cantora Ruby.

Nas redes sociais, a mineira de 29 anos registrou a viagem. “Levando o mozão para conhecer minha terrinha”, escreveu em um vídeo mostrando a paisagem vista do avião.

Ao chegar em Belo Horizonte, a cantora mostrou o namorado usando um boné do Atlético Mineiro. “É galoucura, não vem com nada de Cruzeiro, já cheguei no aeroporto colocando um boné de galoucura nele. Vem para Minas Gerais, tem que saber o time daqui”, brincou.



Ruby ainda compartilhou momentos do companheiro com sua família no Brasil. “Ele trouxe um aparelho que traduz inglês para qualquer língua, porque a minha mãe não fala inglês. Aí eles estão lá, trocando a maior ideia, e eu aqui fazendo comida. Esqueceu que eu existo, está lá com a minha família”, disse.

Marlon assumiu o relacionamento com a brasileira em setembro do ano passado. O norte-americano já havia visitado o Brasil em 2023, quando participou da “Farofa da Gkay” e foi flagrado aos beijos com a cantora Gabi Martins.

Camila Gomes, nome de batismo de Ruby, chegou a cursar a faculdade de Direito, mas desistiu do curso para seguir a carreira musical. Com mais de 5 milhões de reproduções no YouTube e 7 mil ouvintes mensais no Spotify, ela já fez parcerias com nomes como Papatinho e Rincon Sapiência.





