SHOW Maroon 5 anuncia show gratuito no Brasil, em dezembro, na cidade de São Paulo Apresentação faz parte da estreia do projeto Bud Live, patrocinado pela Budweiser

A banda norte-americana Maroon 5 tem um show gratuito anunciado no Brasil, no próximo mês de dezembro, em São Paulo (SP). Mas, calma! Nem todo mundo que estiver na cidade vai poder assistir.

É que a apresentação faz parte da estreia do projeto Bud Live, a nova plataforma de música da Budweiser, que dará seu pontapé inicial na capital paulista.

Segundo a patrocinadora, o evento será "só para os três mil fãs mais dedicados, que serão escolhidos a dedo”, porém, não foi explicado como será o critério de seleção desses fãs.O local onde acontecerá o show também não foi revelado.

A última vez que o Maroon 5 esteve no Brasil foi em 2023, no The Town. Neste ano, o grupo lançou o álbum "Love is Like", seu oitavo de estúdio, em uma carreira de duas décadas, marcada por sucessos como "Sugar" e "She Will Be Loved".



