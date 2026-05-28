Maroon 5: novas datas da turnê na América Latina anunciadas com Salvador na rota

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Os fãs brasileiros da Maroon 5 terão a oportunidade de ver a banda de perto. Foram anunciadas as novas datas da turnê da América Latina, com três apresentações no Brasil.



No mês de setembro, a banda faz show nas cidades de São José do Rio Preto, Salvador e no Rock in Rio. A última vez do Maroon 5 no Brasil foi em 2023, no The Town.

Liderada por Adam Levine, a Marron 5 desembarca em setembro no Brasil. O primeiro show está agendado para o dia 6 de setembro, em São José do Rio Preto, no Recinto de Exposições. No dia 8 do mesmo mês, o show será no Allianz Parque, em São Paulo. No dia 10 de setembro, a banda se apresenta em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.



Encerrando a passagem pelo país, no da 12 de setembro, o show de despedida dos brasileiros será no Rock in Rio. Vencedor de três prêmios Grammy e vários discos de platina, Marron 5 será atração no famoso festival, na famosa Cidade do Rock montada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

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