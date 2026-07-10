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FAMOSOS Marquito faz desabafo após acidente: "Estou com saudade de vocês" O comediante está internado desde fevereiro, após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta

O humorista Marquito usou as redes sociais para desabafar sobre sua recuperação em uma unidade de saúde, após sofrer um acidente grave.

Internado desde fevereiro, após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta, o integrante do Programa do Ratinho, no SBT, apareceu emocionado no leito hospitalar. "Alô, pessoal. Estou com saudade de vocês. Estou no hospital em reabilitação. Graças a Deus, estou indo bem. A vida nos traz surpresas", disse.

"Quero dizer a vocês que estou sentindo a falta da televisão e de levar alegria para vocês", continuou emocionado. "Digo mais uma coisa: eu vou continuar sendo o Marquito fora daqui de onde estou, alegre como eu sou."

Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Marquito ainda escreveu na legenda do vídeo: "Tem dias que a gente aprende mais sobre si mesmo do que em anos inteiros. Esses últimos tempos foram assim pra mim".

"Mas também aprendi uma coisa que não troco por nada: força não é não cair. É levantar de novo, quantas vezes for preciso. E eu tô levantando. Com fé, com vocês do meu lado, e com a certeza de que essa pausa é só isso: uma pausa. Não o fim de nada. Voltando forte. Voltando inteiro", finalizou.

Por conta do acidente, o comediante sofreu fratura na costela e na clavícula, além de ter duas vértebras da coluna atingidas, o que exigiu duas cirurgias e um longo período de fisioterapia.

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