DRILHA DE JOÃO GOMES Marron Brasileiro tem celular furtado em show com João Gomes e pede devolução: "Ele vai aparecer" Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista explicou que estava em cima do trio elétrico, cantando com o anfitrião da festa, quando notou que não estava mais com o celular

O cantor pernambucano Marron Brasileiro afirmou que teve o celular furtado durante a "drilha" de João Gomes realizada no domingo (22), na rua da Aurora, no centro do Recife.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista explicou que estava em cima do trio elétrico, cantando com o anfitrião da festa, quando notou que não estava mais com o celular.

Na publicação, feita ainda no domingo, o cantor explica que usou o rastreador do aparelho, que inicialmente foi localizado no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife. Marron pede que quem encontrou o celular entre em contato para devolvê-lo.

"Eu já sei onde ele está. Meu iPhone aparece em qualquer lugar do mundo, do planeta. Viaja para o mundo, e ele vai aparecer [...]. . Eu peço encarecidamente que você que achou meu celular, ligue ele porque é o meu instrumento de trabalho. E eu vou ligar e entrar em contato para pegar ele de volta. Sem problema nenhum, por ser um instrumento de trabalho, fico muito grato", disse.

Em uma atualização publicada por volta das 18h dessa segunda-feira (23), o cantor informou que o celular estaria em São José, no Centro da cidade, conforme mostrava o rastreador do aparelho.

Última atualização de Marron Brasileiro sobre paradeiro do celular. - Foto: Instagram/Reprodução

O cantor explicou, em outra publicação, que também tomou todas as providências: registrou o boletim de ocorrência, incluiu o aparelho no Alerta Celular e adotou as medidas legais cabíveis.



Ainda em busca do celular, Marron pediu encarecidamente que amigos e empreendedores de Água Fria o ajudassem na questão. Ele também incentivou o compartilhamento do vídeo, que, até a publicação desta matéria, já tinha mais de 203 mil visualizações.

