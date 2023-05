A- A+

Arte Marsenal está de volta nesta quarta-feira (3) no Bar Teatro Mamulengo; saiba mais Movimento cultural conta com apresentações diversas e microfone aberto ao público

O Marsenal, movimento cultural que levou artistas de várias linguagens para o Bar Teatro Mamulengo, na praça do Arsenal, entre 2019 e 2020, faz seu retorno nesta quarta-feira (3). Os ingressos são por contribuição espontânea no chapéu.

A artista Mone Melo abre a noite às 20h com o número "Disruptiva - Quem plantou aí esse medo?", enquanto a apresentação de "Cara de Pau" assume às 20h15, com solo de Fabiana Pirro e trilha sonora executada ao vivo por Cláudio Rabeca.

O movimento conta ainda com um microfone aberto a partir das 19h. Até o início das apresentações, o público está convidado a participar da iniciativa por meio de prosa ou poesia.

A produção da edição 2023 do Marsenal conta com a mesma equipe de artistas que se uniu em julho de 2019 para abrir espaço para experimentos artísticos autorais, sem espaço nos palcos oficiais do Recife. Em 9 meses, foram diversas apresentações semanais nas áreas de teatro, audiovisual, palhaçaria, poesia, dança, formas animadas, exposição e música. A diferença é que a noitada agora acontece às quartas-feiras.

Os artistas Ana Nogueira, Cláudio Ferrario, Dea Ferraz, Dida Maia, Fabiana Pirro, Fernanda Ferrario, Hugo Coutinho, Olga Ferrario e Silvia Góes compõem o Marsenal.

SERVIÇO

Marsenal 2023

Quando: Quarta-feira (3), a partir das 19h

Onde: Bar Teatro Mamulengo (Rua da Guia, 211, Praça do Arsenal, Bairro do Recife)

Ingressos: Contribuição no chapéu

Classificação Etária: Livre

