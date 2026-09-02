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CCXP Marta e Alice Carvalho são confirmadas em painel da CCXP Encontro acontecerá no domingo, dia 6 de dezembro e terá como tema cinebiografia da jogadora que será lançada no ano que vem

A CCXP anunciou que terá um painel inédito sobre a cinebiografia de Marta, seis vezes maior jogadora do mundo pela FIFA. A agenda acontecerá no domingo, dia 6 de dezembro, e contará com a participação da atleta e também da atriz Alice Carvalho.

O novo filme é uma produção da Conspiração, que também assina a distribuição, em coprodução com Globo Filmes, TV Globo e a sueca Fox In The Snow.

A produção remontará a trajetória da jogadora multipremiada, desde a origem em Dois Riachos, no sertão de Alagoas, até a carreira como atleta.

A direção do longa, com Alice como protagonista, é de Andrucha Waddington, cineasta responsável por títulos como “Vitória” e “Casa de Areia”.

A previsão de estreia do longa é em 8 de abril de 2027, no em que o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina. A CCXP 26 será a primeira que Marta participará em sua carreira.

— A trajetória da Marta tem todos os elementos de uma grande narrativa. É marcada por superação, conquistas que atravessaram fronteiras e um impacto que transformou para sempre o futebol feminino, inspirando toda uma geração de meninas — afirmou em comunicado de imprensa Thiago Romariz, Diretor de Produto da CCXPpot.

A CCXP 26 acontecerá de 3 a 6 de dezembro de 2026 no São Paulo Expo, (Rod. dos Imigrantes, KM 1,5). Os ingressos estão à venda no site Mundo Ticket.

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