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MÚSICA

Marta Santana lança o álbum "Essência Nordestina", valorizando ritmos nordestinos

Paulistana radicada no Recife, cantora reafirma no disco sua identificação com a região que a abraçou

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Marta Santana lança "Essência Nordestina"Marta Santana lança "Essência Nordestina" - Foto: Divulgação

A cantora Marta Santana lança, nesta sexta-feira (19), o álbum “Essência Nordestina”. Em clima de festa junina, o trabalho valoriza ritmos que embalam o período, como forró e xote.

O audiovisual já está disponível no YouTube. Nascida em São Paulo e radicada no Recife, Marta Santana construiu sua trajetória artística na capital pernambucana. 

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, o disco é uma forma de evidenciar sua ligação com a região que a acolheu e moldou sua identidade musical. As músicas são inspiradas nas tradições nordestinas. 
 

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Marta começou sua carreira cantando em bares, casas de shows, festivais e grandes eventos do Recife. Ao longo de mais de uma década, ela já dividiu o palco com nomes como Solange Almeida, Márcia Fellipe e Priscila Senna. 
 

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