Cinema "Marte Um" é o destaque do 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro; veja lista de vencedores Filme recebeu 15 indicações e levou 8 troféus Grande Otelo, incluindo Melhor Direção e Melhor Longa-metragem

Foram anunciados nesta quarta-feira (23), os vencedores do 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. “Marte Um”, dirigido por Gabriel Martins, levou oito troféus Grande Otelo, incluindo Melhor Direção e Melhor Longa-metragem. O filme é o segundo longa do cineasta mineiro e sua trama é centrada no cotidiano de uma família periférica, nos últimos meses de 2018, pouco depois das eleições presidenciais.

Produzido pela Filmes de Plástico, em coprodução com o Canal Brasil, "Marte Um" estreou no Festival de Sundance e foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar.

A cerimônia, que é realizada anualmente pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, aconteceu na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, e teve apresentação de Silvio Guindane e Cláudia Abreu. Tradicionalmente, a abertura dos envelopes foi ao vivo, auditada pela PwC Brasil.

Veja a seguir a lista dos vencedores do Grande Premio do Cinema Brasileiro 2023:

Melhor Filme Júri Popular

Bem-vinda a Quixeramobim, de Halder Gomes.

Produção: Mayra Lucas da Rocha por Glaz Entretenimento

Melhor Direção

Gabriel Martins - Marte Um



Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem

Carolina Markowicz - Carvão



Melhor Atriz

Dira Paes como Pureza - Pureza



Melhor Ator

Carlos Francisco como Wellington - Marte Um



Melhor Atriz Coadjuvante

Adriana Esteves como Isabel - Medida Provisória



Melhor Ator Coadjuvante

CÍécero Lucas como Deivinho - Marte Um



Mellhor Filme Internacional

Elvis (EUA) - Baz Luhrmann.

Distribuidor Brasileiro: Warner Bros Pictures

Melhor Flme Ibero-Americano

Argentina, 1985 (Argentina) - Santiago Mitre



Melhor Longa-Metragem Documentário

Kobra Auto-Retrato - Lina Chamie.

Produção: Lina Chamie e Vinícius Pardinho por Girafa Filmes

Melhor Longa-Metragem Animação

Tarsilinha - Celia Catunda e Kiko Mistrorigo.

Produção: Celia Catunda, Kiko Mistrorigo e Ricardo Rozzino por Pinguim Content

Melhor Longa-Metragem Infantil

Pluft, O Fantasminha - Rosane Svartman.

Produção: Clélia Bessa por Raccord Produções

Melhor Roteiro Original

Gabriel Martins - Marte Um

Melhor Roteiro Adaptado

Angelo Defanti - O Clube dos Anjos

Melhor Curta-Metragem Animação

A Menina Atrás do Espelho - Iuri Moreno



Melhor Curta-Metragem de Ficção

Big Bang - Carlos Segundo

Melhor Curta-Metragem Documentário

Território Pequi - Takumã Kuikuro



Melhor Montagem

Thiago Ricarte e Gabriel Martins - Marte Um



Melhor Direção de Fotografia

Leonardo Feliciano - Marte Um



Melhor Efeito Visual

Sandro de Segni - Pluft, O Fantasminha



Melhor Som

Marcos Lopes e Tiago Bello - Marte Um



Melhor Direção de Arte

Adrian Cooper - A Viagem de Pedro



Melhor Maquiagem

Tayce Vale e Blue - A Viagem de Pedro



Melhor Figurino

Marjorie Gueller, Joana Porto e Patricia Doria - A Viagem de Pedro



Melhor Trilha Sonora

Pedro Guedes, Fabiano Krieger e Lucas Marcier - Eduardo e Mônica



Melhor Série Brasileira Documentário, de Produção Independente - TV PAGA E OTT

Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez – 1ª Temporada

Direção Geral: Tatiana Issa e Guto Barra.

Escrita por Guto Barra.

Produção: Producing Partners.

Melhor Série Brasileira de Animação, de Produtora Independente - TV PAGA E OTT

Vamos Brincar com a Turma da Monica – 1ª Temporada

Direção Geral: Mauricio de Sousa e Fabiano Pandolfi.

Escrita por Belise Moffoli.

Produção: Mauricio de Sousa Editora

Melhor Série Brasileira Ficção, de Produção Independente Para TV Aberta - TV PAGA/OTT

Manhãs de Setembro – 2ª Temporada

Direção Geral: Luis Pinheiro.

Escrita por Josefina Trotta, Alice Marcone, Marcelo Montenegro, Carla Meireles e Miguel de Almeida.

Produção: O2 Filmes

