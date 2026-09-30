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SÉRIE Martin e Charlie Sheen vão interpretar pai e filho em "Happy Jack", nova série de comédia Série será gravada diante de uma plateia ao vivo nos estúdios da Warner Bros., no mesmo local onde Friends foi filmada

Charlie Sheen e Martin Sheen vão interpretar pai e filho na nova série de comédia "Happy Jack", da AMC e do AMC+. A produção terá seis episódios na primeira temporada, com início das gravações previsto para o começo de 2027, em Los Angeles, de acordo com a Variety.

Com estreia planejada também para 2027, a série será gravada diante de uma plateia ao vivo nos estúdios da Warner Bros., no mesmo local onde Friends foi filmada. A AMC Global Media também apresentará a produção a compradores internacionais durante a MIPCOM, em outubro.

Na trama, Charlie interpreta Jack, um homem que passou boa parte da vida sem assumir muitas responsabilidades. Ele é pai de duas filhas: Kate, responsável por administrar a empresa do pai, e Sam, descrita como alguém mais impulsiva e parecida com Jack.

A rotina da família muda quando Sam volta para casa para apresentar o novo namorado. Jack descobre que Paul, um ex-banqueiro de investimentos que passou a viver em uma van, tem a mesma idade que ele. O encontro faz o personagem repensar a relação com as filhas e decidir se continuará priorizando a própria vida ou se tentará participar mais da vida delas.

Charlie Sheen volta à televisão

"Happy Jack" marca o retorno de Charlie Sheen à televisão em uma série de comédia. O ator foi protagonista de "Dois Homens e Meio" por oito temporadas e recebeu quatro indicações ao Emmy pelo trabalho na produção.

Depois de deixar a série, Charlie estrelou "Anger Management". Antes disso, assumiu o papel principal de "Limpando a Barra", substituindo Michael J. Fox.

Mais recentemente, participou da série "Bookie", da HBO Max, em uma reunião com Chuck Lorre, cocriador de "Dois Homens e Meio".

No cinema, Charlie ficou conhecido por trabalhos em filmes como "Wall Street: Poder e Cobiça", "Platoon", "Top Gang - Ases Muito Loucos" e "Garra de Campeões".

Sobre a nova série, o ator afirmou que está animado para retornar à televisão e destacou o momento da produção.

"É segredo nenhum que faz um tempo, e estou muito feliz por voltar à televisão de uma maneira tão significativa em um programa igualmente maravilhoso", declarou.

Pai e filho novamente na ficção

"Happy Jack" será mais uma produção em que Charlie e Martin Sheen interpretarão pai e filho. Os dois já contracenaram em "Wall Street: Poder e Cobiça" e "Código de Traição", além de terem aparecido juntos em filmes como "Cadence - Compasso de Vida", dirigido por Martin, "Loucos Por Dinheiro" e "Top Gang - Ases Muito Loucos 2".

Martin também fez uma participação em "Dois Homens e Meio" e os dois voltaram a interpretar pai e filho em "Anger Management".

Martin Sheen, por sua vez, acumula dez indicações ao Emmy e venceu a premiação em 1994 por uma participação em "Murphy Brown". Ele também recebeu seis indicações pelo papel do presidente Josiah Bartlet em "West Wing: Nos Bastidores do Poder".

Entre os principais trabalhos do ator no cinema estão "Apocalypse Now", "Gandhi", "Anjos Assassinos" e "Os Infiltrados".

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