Martin Scorsese receberá prêmio honorário na próxima Berlinale

O Festival de Cinema de Berlim vai premiar o diretor americano Martin Scorsese pelo conjunto de sua carreira na próxima edição, em fevereiro, anunciaram os organizadores do evento nesta quinta-feira (21).

A 74ª Berlinale homenageará "um dos cineastas mais destacados do cinema mundial desde a década de 1970".

O cineasta receberá um prêmio honorário durante cerimônia de gala em 20 de fevereiro.

"Para os que consideram o cinema como a arte de criar uma história tanto pessoal quanto universal, Martin Scorsese é um modelo incomparável. Seus filmes têm-nos acompanhado como espectadores e como seres humanos, seus personagens viveram e cresceram em nós", afirmaram os diretores da Berlinale Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

"Para nós, é uma grande alegria receber mais uma vez um grande amigo do festival e entregar-lhe nosso prêmio honorário mais importante", acrescentaram, em um comunicado.

O festival acontecerá na capital alemã, de 15 a 25 de fevereiro.

Martin Scorsese, de 81 anos, é conhecido por dirigir filmes intensos e viscerais sobre homens atormentados e violentos. Colaborou diversas vezes com um pequeno grupo que reúne algumas das maiores estrelas da indústria, como Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

Com mais de 70 filmes em seu currículo, foi reconhecido, entre outros, com a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1976 por "Taxi Driver" e com o Oscar de melhor diretor em 2007 por "Os Infiltrados".

Na última edição da Berlinale, o Urso de Ouro Honorário foi concedido ao americano Steven Spielberg, que apresentou durante o festival seu filme mais autobiográfico, "Os Fabelmans".

