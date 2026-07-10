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SHOW Martinho da Vila e Mart'nália trazem turnê inédita, "Pai e Filha", ao Classic Hall em outubro Casa de shows recebe apresentação que reúne, pela primeira vez em uma excursão nacional, os dois artistas no mesmo palco

Recife está entre as cidades que receberão a turnê "Pai e Filha", projeto que une Martinho da Vila e Mart'nália em uma série inédita de apresentações pelo Brasil.

O espetáculo chega ao Classic Hall no dia 17 de outubro e marca um momento simbólico na trajetória do sambista, anunciado como sua última grande excursão nacional.

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria da casa e pela plataforma Ingresse.

A proposta coloca, pela primeira vez, pai e filha dividindo o palco ao longo de uma turnê completa. O repertório percorre composições que marcaram a carreira de Martinho da Vila, sucessos gravados por Mart'nália e encontros inéditos entre os dois em canções consagradas da música popular brasileira.

Com cerca de 30 datas previstas, a circulação também passará por capitais como Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro.

Na capital pernambucana, a apresentação celebra a trajetória de um dos compositores mais influentes do samba ao lado de uma das intérpretes mais reconhecidas da música brasileira contemporânea.

Autor de clássicos que atravessaram gerações, Martinho da Vila consolidou uma carreira que extrapola os palcos, atuando também como escritor e tornando-se uma das figuras centrais na difusão do samba dentro e fora do país.

"'Pai e Filha' não é apenas um show. É um encontro de gerações, de histórias e de afetos. Dividir o palco é um presente que a vida me deu. É o encontro de pai e filha, música e poesia", define Martinho da Vila.

Filha do sambista, Mart'nália cresceu cercada pelo universo das rodas de samba e construiu uma identidade artística própria. Ao longo da carreira, destacou-se pela versatilidade ao transitar entre samba, MPB e outros gêneros, tornando-se uma das vozes mais populares da cena musical brasileira.

"Vai ser muito bom estar juntinho do meu paizão no palco, celebrando essa turnê. Tenho certeza de que serão momentos únicos de muito amor, alegria e samba em família", completa Mart'nália.

Com direção artística da Groove Produções, o espetáculo aposta na cumplicidade entre pai e filha para revisitar clássicos, promover encontros musicais inéditos e celebrar o legado de uma das famílias mais importantes da história do samba.



SERVIÇO

Martinho da Vila e Mart'nália - "Pai e Filha"

Quando: 17 de outubro

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 100, no Ingresse

Instagram: @classichallpe

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