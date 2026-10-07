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MÚSICA

Adiado, show de Martinho da Vila e Mart'nália tem nova data no Recife

Turnê "Pai e Filha", inicialmente marcada para o próximo 17 de outubro, no Classic Hall, vai acontecer em 2027

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Show de Mart'nália e Martinho da Vila no Classic Hall foi adiado para maio de 2027Show de Mart'nália e Martinho da Vila no Classic Hall foi adiado para maio de 2027 - Foto: Renato Pagliaci/Divulgação

O show da turnê "Pai e Filha", com Martinho da Vila e Mart'nália, que aconteceria no próximo dia 17 de outubro no Classic Hall foi cancelado e uma nova data foi marcada para a apresentação.

Será em 1º de maio de 2027, no mesmo local.

Quem adquiriu os ingressos para a apresentação pode utilizá-los para a nova data, sem que seja necessário validação ou confirmação.

 

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Mas, quem quiser solicitar o reembolso do valor pago, pode ir até o local da compra (ponto físico), devolver o ingresso e solicitar o estorno.

Já para quem efetuou a compra virtuamente, deve acessar este link e seguir o procedimento.

SERVIÇO
Turnê "Pai e Filha", com Martinho da Vila e Mart'nália
Quando: adiado de 17 de outubro para 1º de maio de 2027
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 100 no site Ingresse
Informações: (81) 3427-7501

Reembolso neste link

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