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MÚSICA Adiado, show de Martinho da Vila e Mart'nália tem nova data no Recife Turnê "Pai e Filha", inicialmente marcada para o próximo 17 de outubro, no Classic Hall, vai acontecer em 2027

O show da turnê "Pai e Filha", com Martinho da Vila e Mart'nália, que aconteceria no próximo dia 17 de outubro no Classic Hall foi cancelado e uma nova data foi marcada para a apresentação.



Será em 1º de maio de 2027, no mesmo local.

Quem adquiriu os ingressos para a apresentação pode utilizá-los para a nova data, sem que seja necessário validação ou confirmação.









Mas, quem quiser solicitar o reembolso do valor pago, pode ir até o local da compra (ponto físico), devolver o ingresso e solicitar o estorno.

Já para quem efetuou a compra virtuamente, deve acessar este link e seguir o procedimento.



SERVIÇO

Turnê "Pai e Filha", com Martinho da Vila e Mart'nália

Quando: adiado de 17 de outubro para 1º de maio de 2027

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 100 no site Ingresse

Informações: (81) 3427-7501



Reembolso neste link

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