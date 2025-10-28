Martins e Josyara apresentam o show "Deu Match" na Caixa Cultural Recife
Shows serão nos de 5 a 8 de novembro; ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (31)
De 5 a 8 de novembro – quarta a sábado –, os cantautores Martins e Josyara apresentam o show “Deu Match” na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife.
O pernambucano e a baiana, dois dos nomes mais representativos da nova música brasileira, trarão ao palco um repertório que discorre por canções de ambos, além de releituras do cancioneiro brasileiro e composições inéditas.
Os ingressos estarão à venda a partir do meio-dia (12h) desta sexta (31), em link disponível na página do evento no site da Caixa Cultural.
O show “Deu Match” já passou pelas unidades da Caixa Cultural no Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), São Paul (SP) e de Fortaleza (CE).
O show tem direção artística de André Brasileiro e direção musical assinada por Martins e Josyara. Vozes, violões e rabeca passeiam por um repertório que traz Cátia de França, Carlinhos Brown, Chico César, Geraldo Azevedo, Trio Nordestino, além das canções de ambos, como “Deu Match”, parceria que dá nome ao show.
Sobre os artistas
Natural de Juazeiro (BA), Josyara é cantora, compositora, instrumentista e produtora musical. Seu trabalho é marcado por um violão percussivo e potente, e por letras que refletem seu cotidiano com sensibilidade. Lançou os álbuns “Mansa Fúria” (2018), “ÀdeusdarÁ” (2022) e “AVIA” (2025), além do EP “Mandinga Multiplicação”, com releituras da Timbalada. Já se apresentou em festivais como Coala, Rec-Beat, Primavera Sound e MADA, e venceu o prêmio WME como Revelação.
Cantor e compositor pernambucano, Martins é reconhecido por sua voz doce e presença marcante. Suas músicas já foram gravadas por nomes como Ney Matogrosso, Simone, Daniela Mercury e Margareth Menezes. Lançou os álbuns “Martins” (2019) e “Interessante e Obsceno” (2023) e teve o single “Jardim da Fantasia” na trilha da novela “Renascer”. É considerado um dos principais nomes da nova cena musical nordestina.
SERVIÇO
“Deu Match” - Martins e Josyara
Quando: 5 a 8 de novembro (quarta a sábado), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia - clientes CAIXA e casos previstos em lei) - * vendas a partir do dia 31 de outubro, ao meio-dia, em link disponível na página do evento no site da Caixa Cultural.
* Com informações da assessoria