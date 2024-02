A- A+

MÚSICA Martins faz show de estreia de "Interessante & Obsceno" no Teatro do Parque; ingressos à venda Disco, lançado no segundo semestre de 2023, ganha apresentação inédita no próximo dia 21 de março

"Interessante & Obsceno", segundo disco de carreira do cantor e compositor pernambucano Martins - lançado em 2023 pela Deck, e disponível nas plataformas digitais - ganha show de estreia no Recife, precisamente no Teatro do Parque no próximo dia 21 de março.









Com ingressos à venda no Sympla (a partir de R$ 50), o show tem direção assinada pelo onipressente Juliano Holanda, que também assina faixas do álbum tomado por canções que fazem jus ao 'interessante e obsceno' que nomeia o trabalho, cuja produção é de Rafael Ramos - umas das valiosas parcerias angariadas por Martins para o disco.







Martins, "global"

Martins, aliás, depois de "Interessante & Obsceno", seguiu em evidência pela versão dada por ele à composição de Paulinho Pedra Azul, "Jardim da Fantasia" - parte da trilha do remake da global "Renascer".



A novela foi incrementada em sua trilha, pela também excelência sonora pernambucana em "Quero Você", composta por Almério e Isabela Moraes, e abraçada por Maria Bethânia, que faz dueto com o artista agrestino.



Já "Palavra Acesa" foi apresentada na mesma versão de 1993 da trama, e leva o sotaque daqui para as 'bandas de lá' com o Quinteto Violado.





Ouça, "Interessante & Obsceno":

Serviço:

Show de estreia de "Interessante & Obsceno", de Martins

Quando: Quinta-feira, 21 de março, 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: @martins

