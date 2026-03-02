A- A+

MÚSICA Martins lança álbum ao vivo, gravado na Casa Estação da Luz, com repertório escolhido por fãs Cantor pernambucano apresenta 11 faixas gravadas em Olinda e aposta em releituras marcantes da música brasileira

Apontado como uma das vozes em ascensão no cenário nacional, o cantor e compositor pernambucano Martins amplia sua discografia com o lançamento de “Ao Vivo na Casa Estação da Luz”,

O trabalho reúne interpretações registradas durante apresentação na Casa Estação da Luz, em Olinda, e chegou às plataformas digitais pela gravadora Deck, na última semana.

O artista ganhou projeção em 2024 ao interpretar “Jardim da Fantasia”, composição de Paulinho Pedra Azul lançada originalmente em 1982, que integrou a trilha sonora do remake da novela "Renascer", exibida pela TV Globo. A repercussão abriu caminho para novas experimentações, agora consolidadas no registro ao vivo.

O novo álbum apresenta 11 músicas, incluindo duas de sua autoria. Entre as releituras escolhidas estão “Fullgás”, de Antonio Cícero e Marina Lima – lançada como primeiro single em janeiro –, “Bandeira”, assinada por Zeca Baleiro, e “Mal Acostumado”, de Meg Evans e Rai Araujo, conhecida nacionalmente através do grupo Ara Ketu. A já conhecida “Jardim da Fantasia” também integra o repertório.

A concepção do projeto ocorreu em colaboração com o produtor André Brasileiro e partiu de uma consulta pública nas redes sociais. Antes mesmo de anunciar a apresentação, Martins pediu sugestões aos seguidores no Instagram para definir as canções que fariam parte do show. A resposta dos fãs determinou a lista final.

Embora sua trajetória em estúdio seja marcada majoritariamente por composições próprias, o cantor decidiu atender à demanda recorrente do público pelas interpretações que vinha compartilhando online.

“Esse novo álbum ao vivo é quase um presente para os meus fãs, que há muito tempo me pediam que eu gravasse aquelas canções que eu fazia nas redes sociais”, afirma Martins.

Com direção musical dividida entre Rodrigo Samico, o próprio Martins e André Brasileiro, o trabalho reforça o vínculo construído com a audiência.

“É um disco muito do coração, cheio de afeto, porque quem fez esse disco foi o público. Eu fui um porta-voz para cantar aquelas canções, mas ele carrega uma contribuição e uma adesão muito grandes de quem canta do início ao fim”, completa Martins.

